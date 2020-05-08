В ридинг-группе «Безумное чтеньепитие» обсудят «Обделенных» Ле Гуин

© 1974, Harper and Row

10 мая пройдет очередное онлайн-заседание ридинг-группы «Безумное чтеньепитие». Участники группы будут обсуждать роман Урсулы Ле Гуин «Обделенные» (вариант: «Обездоленный»).

Начало в 19:00, обсуждение проводится в формате Zoom-конференции, cсылка на которую будет выложена на страницах ридинг-группы «Безумное чтеньепитие» в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

Роман вышел в 1974 году, удостоен премий «Небьюла» (1974), «Хьюго» (1975), «Локус» (1975) и Прометей (1993).

«Безумное чтьеньепитие» чередует «классические» утопии с утопиями фантастов XX–XXI веков, напоминают организаторы обсуждения.

«Мы стараемся делать так, — пишут они, — чтобы эти два "блока" перекликались друг с другом. В "Обделенных" можно найти определенные аллюзии на платоновскую "Политейю", как если бы отдельные ее элементы были перенесены в фантастические реалии».

Сообщение об обсуждении в ридинг-группе сопровождается ссылкой на текст романа и следующей аннотацией:

На планете Урас в государстве Тху происходит революция, в результате которой к власти приходят революционеры большевистского толка. В соседнем государстве А-Йо местное правительство предпочитает взять и отправить своих революционеров-анархистов на соседнюю планету, где они смогут создать общество, которое им нравится, и оставят А-Йо в покое.

Сама планета, как нам говорит сама авторка, в «карантине», что придает роману отдельную актуальность.

На самом деле, «Обделенные» это не одна утопия, а три: либеральная – А-Йо, большевистская – Тху и анархическая – Анаррес. Или три антиутопии. Потому что даже Анаррес, наиболее близкий авторке, мягко говоря, не лишен проблем.

Почему Платон? Потому что на Анарресе мы видим и влияние «ученых» (философов»), и отсутствие семьи как общепринятого института, и подчинение личных интересов общему благу. Единственное, что отличает – отсутствие формальной иерархии. Но как мы помним по прошлым обсуждениям, у Платона с этим все тоже неоднозначно (как и на Анарресе).

Самое замечательное, что Ле Гуин не рисует идеальную картинку, а пытается увидеть как бреши в своем образе будущего, так и плюсы других вариантов развития. Но от этого роман не превращается в антиутопию. В этом его уникальность.

Но так нам кажется в самом начале. Как это часто бывает, наше изначальное представление может превратиться в свою противоположность.



























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