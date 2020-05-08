ГМИИ запустил онлайн-проект «Другая война»

© Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Сегодня, 8 мая, начал работу сайт «Другая война» – проект Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ). Проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и рассказывает о том, как музей пережил военные годы.

Cайт проекта «Другая война» состоит из двух частей: «Факты» и «Взгляд».

В первой части зрители смогут пройти виртуальный тур по постоянной экспозиции главного здания, перемещаясь из сегодняшнего дня в прошлое. История сотрудников, которые сражались за сохранение здания музея и его фондов, рассказана с помощью архивных документов, личных дневников, писем и фотографий.

Во второй части проекта участники программ направления «Пушкинский.Youth» делятся своими впечатлениями от свидетельств трагических событий XX века, представляют личное переживание музейной истории. Здесь размещены тексты, видео, аудиозаписи и другие материалы, подготовленные молодыми людьми от 15 до 20 лет.

«В военные годы Пушкинский музей пережил немало испытаний, ведя свою войну за выживание и сохранение фондов, — напоминают авторы проекта. — Прежде всего пришлось спасать здание и коллекции. В 1941–1942 годах в три очереди было отправлено в эвакуацию 109 тысяч экспонатов. Музей выдержал три бомбежки, но в середине октября 1941 года ударной волной от разорвавшейся в соседнем дворе фугасной бомбы была разрушена стеклянная крыша. Два месяца над залами музея зияло открытое небо. Временная крыша из досок и толя, установленная в середине декабря 1941-го, не выдерживала снега, талой воды и дождей. Летом сотрудники боролись с сыростью и плесенью. Во временных запасниках оставалось 267 тысяч памятников. Их спасали с одинаковым вниманием к подлинникам и гипсовым слепкам в тяжелейших условиях холода, голода, на пределе человеческих возможностей. Музей отчаянно боролся за сохранение своей сущности – обращения к людям: устраивались выставки, читались лекции, проводились научные заседания. Еще одну битву выиграл музей — борьбу за сохранение человеческого достоинства. Немногочисленный коллектив показал образец стойкости, мужества и настоящего музейного братства».

«"Другая война" — исключительно важный, очень личный и глубокий по содержанию проект. Мы предлагаем зрителю два взгляда на музей в военные годы — со стороны фактов и со стороны чувств. От трагических событий прошлого к сегодняшнему дню нас ведут наши дети, воспитанники молодежных программ музея, которые мысленно прожили эту историю и прочувствовали ее, каждый по-своему. Их рассказ наполнен чрезвычайно точными деталями, наблюдениями и размышлениями и дает жизнь архивным документам и историческим фактам», — прокомментировала директор ГМИИ Марина Лошак.

Она также сообщила ТАСС, что на фасаде главного здания музея появятся баннеры, связанные с проектом «Другая война».

«Сегодня мы меняем "лицо" фасада нашего главного здания, потому что у нас нет возможности пока ничего продемонстрировать внутри музея для публики. Поэтому мы хотим сделать так, чтобы время от времени наш фасад был экраном того, что происходит», — рассказала директор ГМИИ. По ее словам, баннеры будут демонстрироваться на фасаде главного здания музея в течение месяца.















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