Юрий Дмитриев останется в СИЗО

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Сегодня, 7 мая, Верховный суд Республики Карелия отказался выпустить из СИЗО историка Юрия Дмитриева. Он будет находиться там до 25 июня.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Карелии.
На сегодняшнем заседании суд отклонил апелляцию защиты на решение Петрозаводского городского суда о продлении содержания под стражей до 25 июня.
6 мая более 150 деятелей культуры и науки, в том числе Борис Гребенщиков, Юлия Ауг, Андрей Звягинцев, Елена Коренева, Вениамин Смехов, Людмила Улицкая, Владимир Познер и Наталья Солженицына, обратились с открытым письмом к председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу с просьбой отпустить Юрия Дмитриева из-под стражи.
30 апреля коронавирус был обнаружен у двух заключенных, этапированных из Ленинградской области в петрозаводский СИЗО-1, где содержится Дмитриев. Позднее заражение также подтвердилось у одного из сотрудников изолятора.
«Дмитриеву 64 года, всего два месяца назад он перенес тяжелое простудное заболевание. В случае заражения риск серьезных, возможно, смертельных осложнений для него чрезвычайно велик», — говорится в письме.
За изменение меры пресечения Дмитриеву проводится сбор подписй на платформах Avaaz и Change.org.
Юрий Дмитриев — председатель Карельского отделения общества «Мемориал», редактор-составитель Книг памяти, секретарь Петрозаводской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, один из создателей мемориальных комплексов «Сандармох», «Красный Бор», мемориального кладбища на Секирной горе.
В 2016 году Юрий Дмитриев был обвинен по сфабрикованному уголовному делу в изготовлении порнографии и развратных действиях в отношении своей приемной дочери. Весной 2018 года после множества экспертных заключений, подтвердивших отсутствие состава преступления, и широкого общественного резонанса он был оправдан Петрозаводским городским судом. В июне 2018 года против Дмитриева было возбуждено второе уголовное дело, его снова заключили под стражу.
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