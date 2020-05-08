В цикле «Инклюзия как инструмент личного опыта» пройдет встреча с Капкой Панайотовой

12 мая Представительство Европейского Союза в России совместно с Музеем современного искусства «Гараж» продолжат цикл мероприятий о праве на самостоятельность «Инклюзия как инструмент личного опыта» онлайн-встречей с Капкой Панайотовой (Болгария) «После изоляции. Что может измениться для людей с инвалидностью?».

Начало в 19:00, встреча пройдет в Zoom, регистрация — здесь.

День после пандемии. Что изменится для людей с инвалидностью и изменится ли? Ведь люди с инвалидностью и так живут в почти постоянной изоляции. Возможно, карантин — это повод проявить эмпатию по отношению к ним, выразить общественное понимание их положения.

Основательница и руководительница Центра независимой жизни в Софии (Център за независим живот — София) Капка Панайотова будет говорить о том, как людям с инвалидностью обратить на себя внимание тех, кто оказался сейчас в четырех стенах только из-за пандемии.

Недоступные среда, транспорт, жилье, а также отсутствие личной поддержки и общественного признания, оставляют людей с инвалидностью в стороне от общественной жизни. Они часто оказываются взаперти в собственных домах или, что еще хуже, в специальных учреждениях, где не учитываются их индивидуальность, потребности и желания. Сегодня большинство людей во всем мире вынуждены оставаться дома из-за пандемии COVID-19, но они знают, что когда-нибудь их заключение закончится. Поэтому они не задумываются о людях, которые проводят дома всю жизнь. Сейчас самое подходящее время рассказать обществу о жизни людей с инвалидностью, и показать, что нужно, чтобы включить их в общественную жизнь после окончания карантина.

Цикл мероприятий о праве на самостоятельность «Инклюзия как инструмент личного опыта» продолжится 8 июня встречей с Петром Айзнером (Чехия): «Любовь во время пандемии. Личная жизнь людей с инвалидностью».

Цикл проводится в партнерстве с Благотворительным фондом помощи людям с нарушениями развития «Жизненный путь»















































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