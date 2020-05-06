Фестиваль V-ROX перенесен на 2021 год

5 мая организаторы международного музыкального фестиваля V-ROX 2020 объявили о его переносе на будущий год из-за пандемии коронавируса COVID-19.

«Мы очень переживаем за здоровье наших зрителей и участников, и надеемся на встречу во Владивостоке в 2021-м», — говорится в сообщении оргкомитета V-ROX, размещенном на сайте фестиваля.

Также сообщается, что V-ROX 2021 вернется к формату открытой уличной сцены и будет, как и раньше, проводиться под девизом «Открытое искусство!» — все концерты, выставки, вечеринки и мастер-классы будут бесплатными.

В этом году в связи с отменой фестиваля его организаторы готовят онлайн-программу.

«Пока индустрия живых концертов всего мира пребывает в состоянии "комы", мы приглашаем вас на виртуальный V-ROX уже в ближайшее время, пусть музыка и не спасительная вакцина, но, надеюсь, нам будет приятно встретиться с выпускниками V-ROX со всего мира и поддержать друг друга добрым словом и хорошей песней», — говорит куратор фестиваля V-ROX, лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.

Ежегодный международный фестиваль V-ROX проходит во Владивостоке с 2013 года. Прошлым летом в фестивале приняли участие музыканты и художники из Великобритании, Индии, Китая, Нидерландов, Польши, Португалии, России, США, Франции и Японии.























































































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