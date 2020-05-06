Отменены Глайндборнский фестиваль и «Арена ди Верона»

5 мая стало известно о том, что в этом году из-за ограничительных мер, введенных в Великобритании и Италии в связи с пандемией коронавируса COVID-19, не состоятся крупные оперные фестивали – Глайндборнский фестиваль и «Арена ди Верона».

Глайндборнский фестиваль первоначально планировалось провести с 21 мая по 30 августа. 18 марта организаторы фестиваля объявили об отмене всех представлений до 14 июля. О полной отмене Глайндборнского фестиваля сообщил его директор Гас Кристи, отметив, что это решение принято организаторами в соответствии с рекомендациями правительства.

В программе Глайндбонна-2020 были заявлены «Диалоги кармелиток» Пуленка в постановке Барри Коски, «Любовный напиток» Доницетти в постановке Аннабель Арден, «Альцина» Генделя в постановке Франческо Микели, «Похищение из сераля» Моцарта в постановке Дэвида Маквикара, «Фиделио» Бетховена в постановке Фредерика Уэйк-Уокера и «Похождения повесы» Стравинского в постановке Джона Кокса.

В числе исполнителей, которые должны были выступить на фестивале, певцы Даниэль де Низ, Ольга Кульчинская, Липарит Аветисян, Кристина Мхитарян, Анна Стефани, Лизетт Оропеса, Эмма Белл, Дэвид Батт Филип, Джанлука Буратто, Бен Блисс и Мэттью Роуз, дирижеры Робин Тиччати, Энрике Маццола, Джанлука Капуано, Николас Картер, Якуб Груша, а также Лондонский филармонический оркестр, Оркестр века Просвещения и Глайндборнский хор.

По словам директора фестиваля, за 85 лет своей истории Глайндборн никогда столь внезапно не оказывался в столь тяжелой ситуации. Гас Кристи также рассказал о запуске инициативы COVID-19 Emergency Appeal, призванной поддержать организаторов и артистов.

5 мая газета Corriere della Sera опубликовала заявление организаторов 98-го оперного фестиваля «Арена ди Верона», в котором говорится, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Италии фестиваль переносится на будущий год.

В 2021 году зрители увидят все спектакли, которые были запланированы к показу в Вероне в этом году. Среди них премьера спектакля «Сельская невеста — Паяцы» Масканьи-Леонкавалло в постановке Габриэле Муччино, которая 13 июня должна была открывать фестиваль.

Кроме того, в программе 98-го фестиваля «Арена ди Верона» оперы Верди «Аида» и «Травиата» и опера Пуччини «Турандот» в постановке Франко Дзеффирелли (1923–2019), опера Верди «Набукко» в постановке Арно Бернара, гала-концерты Роберто Болле и Пласидо Доминго, Реквием Верди и юбилейный концерт к 150-летию «Аиды».



























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