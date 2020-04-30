«Порядок слов» дополнил онлайн-программу

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Главным событием майской онлайн-программы независимого книжного проекта «Порядок слов» станет открытие читательского клуба «Пример интонации». Также объявлены новые гости zoom-pop-up рюмочной «Стопка книг» и новые спикеры онлайн-лектория.
12 мая «Порядок слов» открывает еженедельный читательский клуб «Пример интонации». Своим появлением он во многом обязан проекту журналиста и литературного критика Анны Наринской «Книжная койка» (в течение 30 дней она ежедневно выбирала по рассказу и объясняла свой выбор на страницах «Новой газеты»), поэтому именно ее организаторы попросили открыть читательский клуб «Пример интонации».
Постоянным участником «Примера интонации» станет актер, режиссер и продюсер Алексей Агранович: он будет читать рассказы, выбранные гостями клуба. 12 мая Анна Наринская представит и обсудит рассказ Уильяма Фолкнера «Полный поворот кругом», а 19 мая поэт, переводчик и литературный критик Александр Скидан предложит к обсуждению рассказ Хулио Кортасара «Другое небо».
В мае гостями zoom-pop-up рюмочной «Стопка книг» станут режиссер Роман Волобуев (5 мая) и музыкант Евгений Горбунов (8 мая), который представит оригинальную программу «Крепкое словцо».
5 мая состоится презентация книги кинопрозы Александра Родионова «Сказка про темноту» с участием режиссеров Бориса Хлебникова и Николая Хомерики.
Одновлена программа виртуального лектория «Порядка слов»: к уже заявленным в мае лекциям кинокритиков Алисы Таежной и Михаил Ратгауза, филолога и историка советской культуры Ирины Сандомирской, журналиста и социолога Полины Аронсон, режиссера и сценаристки Наталии Мещаниновой, в мае добавился паблик-ток философов Оксаны Тимофеевой и Артема Магуна «Пандемия глазами интеллектуалов».
«Наши виртуальные лекции платные, — напоминают организаторы, — вся прибыль от них идет на поддержку проекта "Порядок слов", который в нынешних условиях не может обеспечить себя благодаря книжной торговле».
Откроет майскую программу 1 мая специальный показ лучших работ «Фестиваля невидимого кино», который в третий раз должен пройти в июне 2020 года на площадке «Порядка слов». Кураторы фестиваля — режиссер Анастасия Волохова, кинокритик Ксения Ильина и кинотеоретик Дарина Поликарпова.
Расписание онлайн-программы «Порядка слов»:
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