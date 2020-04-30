Арсенал запускает музыкальный проект о жизни в самоизоляции

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1 мая состоится первая трансляция нового проекта Государственный центр современного искусства в Нижнем Новгороде (Арсенал) «Новая акусматика», исследующего особенности исполнения музыки онлайн.
«Взаимодействие людей онлайн сразу начало создавать новую визуальную эстетику — чего стоят только готовые фоны для видеоконференций, — отмечают организаторы проекта. — Но интернет-трансляция также сильно влияет и на звук. Для него это настоящее приключение: потери качества, сбои сигнала, задержки трансляции... Вместо унисонов в музыке возникают неожиданные полифонические эффекты, любые совпадения становятся спонтанными. В рамках проекта "Новая акусматика" приглашенные композиторы осмысляют неудобства онлайн-среды как уникальные особенности — новую эстетику, новый "лоу-фай"».
Проект включает четыре сессии, на которых музыканты взаимодействуют друг с другом онлайн и используют только личную непрофессиональную аппаратуру для трансляции звука. Каждый стрим будет сопровождаться вступительным словом куратора проекта — музыковеда, кандидата искусствоведения Ксении Ануфриевой.
Расписание сессий:
Трансляции сессий будут начинаться в 17:00 на сайте Арсенала.
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