Умер Джермано Челант

29 апреля в Милане в возрасте 80 лет умер итальянский художественный критик и куратор, главный теоретик направления arte povera Джермано Челант.

Как сообщает Harper Bazaar со ссылкой на Fondazione Prada и итальянские СМИ, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом COVID-19.

Джермано Челант родился в 1940 году в Генуе, изучал историю искусства в Университете Генуи, с 1963 году редактировал генуэзский журнал об архитектуре, изобразительном искусстве, дизайне, музыке и литературе Marcatrè.

В 1967 году Джермано Челант ввел термин arte povera («бедное искусство»), опубликовав в римском журнале Flash Art манифест нового направления в итальянском искусстве, среди представителей которого были такие художники, как Микеланджело Пистолетто, Марио и Мариза Мерц, Джузеппе Пеоне, Джулио Паолини, Джованни Ансельмо, Пьеро Джиларди, Алигьеро Боэтти, Яннис Кунеллис и Пино Паскали.

В конце 1960-х Джермано Челант организовал в Италии несколько выставок художников arte povera, впоследствии опубликовал ряд теоретических работ, посвященных этому направлению.

Джермано Челант был куратором выставок Кейта Харинга, Луизы Невельсон, Класа Ольденбурга, Джоеля-Питера Уиткина, содиректором выставки documenta 7 в Касселе (1982), художественным директором первой Флорентийской биеннале (1996), главным куратором 47-й Венецианской биеннале (1997), куратором павильона Бразилии на 49-й Венецианской биеннале (2001), в 1988 году был назначен главным куратором Музея современного искусства Соломона Р. Гуггенхайма (Нью-Йорк), с 1996 года был художественным и научным руководителем Fondazione Prada (Милан).







































































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU