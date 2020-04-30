Умер Джермано Челант

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29 апреля в Милане в возрасте 80 лет умер итальянский художественный критик и куратор, главный теоретик направления arte povera Джермано Челант.
Как сообщает Harper Bazaar со ссылкой на Fondazione Prada и итальянские СМИ, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом COVID-19.
Джермано Челант родился в 1940 году в Генуе, изучал историю искусства в Университете Генуи, с 1963 году редактировал генуэзский журнал об архитектуре, изобразительном искусстве, дизайне, музыке и литературе Marcatrè.
В 1967 году Джермано Челант ввел термин arte povera («бедное искусство»), опубликовав в римском журнале Flash Art манифест нового направления в итальянском искусстве, среди представителей которого были такие художники, как Микеланджело Пистолетто, Марио и Мариза Мерц, Джузеппе Пеоне, Джулио Паолини, Джованни Ансельмо, Пьеро Джиларди, Алигьеро Боэтти, Яннис Кунеллис и Пино Паскали.
В конце 1960-х Джермано Челант организовал в Италии несколько выставок художников arte povera, впоследствии опубликовал ряд теоретических работ, посвященных этому направлению.
Джермано Челант был куратором выставок Кейта Харинга, Луизы Невельсон, Класа Ольденбурга, Джоеля-Питера Уиткина, содиректором выставки documenta 7 в Касселе (1982), художественным директором первой Флорентийской биеннале (1996), главным куратором 47-й Венецианской биеннале (1997), куратором павильона Бразилии на 49-й Венецианской биеннале (2001), в 1988 году был назначен главным куратором Музея современного искусства Соломона Р. Гуггенхайма (Нью-Йорк), с 1996 года был художественным и научным руководителем Fondazione Prada (Милан).
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