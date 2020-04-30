Как переживают кризис креативные предприниматели в Австрии и России?

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7 мая дискуссия «Эффективные меры поддержки креативных индустрий во время пандемии. Государственные и частные стратегии в Австрии и России» продолжит серию мероприятий «Креативные индустрии и пандемия. Конец или новое начало?», которую организуют Представительство Европейского Союза в России, Шанинка и Фонд имени Фридриха Эберта в РФ.
Креативные индустрии стали одной из сфер, по которым пандемия ударила наиболее сильно.
По разным данным более половины занятых в креативных индустриях в мире – это индивидуальные предприниматели и самозанятые, а доля малого бизнеса в КИ достигает чуть ли не 90%. Целые сектора креативных индустрий частично или полностью завязаны на проведение массовых мероприятий или на офлайн-торговлю, и у них нет подушки безопасности, чтобы пережить столь значительный спад рынка.
Во многих странах ЕС были приняты экстренные меры государственной поддержки для креативных предпринимателей и творческих фрилансеров.
Как переживают кризис креативные предприниматели в Австрии? Какие меры поддержки были введены на федеральном, региональном и отраслевом уровнях? Эффективны ли они?
На эти вопросы ответит Георг Треметцбергер, директор Creative Region Linz & Upper Austria, региональной организации поддержки креативных индустрий в регионе Линц и Верхняя Австрия, основанной региональными властями в 2010 году. Во время пандемии Creative Region предлагает собственные программы, а также аккумулирует информацию о разнообразных мерах поддержки и объясняет их сообществу креативных предпринимателей в своем регионе.
Какие меры поддержки доступны креативным предпринимателям в России? Какие из них наиболее эффективны? Что делают профессиональные сообщества, чтобы донести свои проблемы до властей или справиться с ними своими силами?
На эти вопросы ответят Лера Корнеева, заместитель директора по креативным индустриям в Фонде «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области», и Алексей Баженов, идеолог форума новой модной индустрии Beinopen.
Модератором дискуссии выступит Полина Кузавлёва, основатель и программный директор Международного форума креативных индустрий Art-Werk.
Встреча пройдет в Zoom на английском и русском языках с синхронным переводом. Для участия необходима регистрация.
Серия мероприятий «Креативные индустрии и пандемия. Конец или новое начало?» продолжится 14 мая дискуссией с Лесом Шлиссером и Даниэлой Брамс (ExRotaprint, Германия)
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