InLiberty запускает новые онлайн-курсы

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В мае начнутся занятие двух новых онлайн-курсов просветительского проекта InLiberty – «Сложный текст» Бориса Грозовского, Александра Вилейкиса и Павла Степанцова и Киноклуб Евгения Казачкова.

Все занятия будут проходить в формате видеоконференций в Zoom.

Курс «Сложный текст» посвящен работе с текстом. Вести его будут философ, сотрудник Центра новой философии ТюмГУ Александр Вилейкис, журналист, экономический обозреватель, создатель телеграм-канала Events And Texts Борис Грозовский и преподаватель факультета социологии МВШСЭН, руководитель отдела аналитики Synopsis group Павел Степанцов.

Со 2 мая по 27 июня они проведут девять занятий, на которых научат:

понимать устройство любого сложного текста и анализировать его контекст;

излагать свои идеи, выбирая оптимальный жанр, стиль и структуру;

находить аргументы, примеры и образы, чтобы убедить своего читателя.

Первая встреча Киноклуба Евгения Казачкова состоится 10 мая.

«Задача каждой встречи клуба — разобрать устройство одного из основных киножанров и научиться понимать и использовать его язык, — сообщают организаторы. — Мы будем обсуждать историю жанра, его принципы, формулы и элементы, разберем это на примерах из фильмов, которые посмотрели накануне, — и попробуем увидеть жанровые элементы в своей жизни и окружающем мире».

Кроме того, участники клуба получат в подарок один месяц подписки онлайн-кинотеатра ivi.

Клуб ведет Евгений Казачков — сценарист, драматург, креативный директор компании Lorem Ipsum. Преподавал сценарное мастерство и основы драматургии в РГГУ, Московской школе кино, Creative Writing School и др. С 2013 по 2019 год — арт-директор и соорганизатор фестиваля драматургии «Любимовка». Спектакли, созданные при участии Евгения Казачкова, идут в театре «Практика», «Гоголь-центре», Центре драматургии и режиссуры, Центре имени Вс. Мейерхольда.















































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