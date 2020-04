Фильмы главных кинофестивалей мира покажут в интернете

© We Are One: A Global Film Festival

Компания Tribeca Enterprises и видеохостинг YouTube объявили о совместном онлайн-проекте — с 29 мая по 7 июня на YouTube будут доступны для бесплатного просмотра фильмы из программ крупнейших мировых кинофестивалей, таких как Каннский, Венецианский и Берлинский фестивали, Sundance и Tribeca.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 апреля на сайте кинофестиваля Tibeca.

Онлайн-фестиваль We Are One: A Global Film Festival будет проходить на площадке YouTube/WeAreOne. В сообщении перечислены фестивали, которые примут в нем участие:

Фестиваль анимационных фильмов в Анси;

Берлинский кинофестиваль;

Лондонский кинофестиваль;

Каннский кинофестиваль;

Кинофестиваль в Гвадалахаре;

Кинофестиваль в Макао;

Иерусалимский кинофестиваль;

Мумбайский кинофестиваль;

Кинофестиваль в Карловых Варах;

Кинофестиваль в Локарно;

Кинофестиваль в Марракеше;

Нью-Йоркский кинофестиваль;

Кинофестиваль в Сан-Себастьяне;

Кинофестиваль в Сараево;

Кинофестиваль Sundance;

Сиднейский кинофестиваль;

Кинофестиваль в Токио;

Кинофестиваль в Торонто;

Кинофестифаль Tribeca;

Венецианский кинофестиваль.

Как отмечают организаторы фестиваля We Are One, свои фильмы для него предоставят и другие, не упомянутые в этом списке кинофестивали.

В программу онлайн-фестиваля войдут полнометражные и короткометражные игровые и документальные фильмы, музыкальные и комедийные картины, а также дискуссии. Полностью расписание будет объявлено незадолго до начала фестиваля.

Кроме того сообщается, что при помощи We Are One любители кино в разных странах смогут делать адресные пожертвования в пользу организаций, которые оказывают помощь людям, пострадавшим от пандемии коронавируса COVID-19.



































