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Фильмы главных кинофестивалей мира покажут в интернете

News_detailed_picture© We Are One: A Global Film Festival

Компания Tribeca Enterprises и видеохостинг YouTube объявили о совместном онлайн-проекте — с 29 мая по 7 июня на YouTube будут доступны для бесплатного просмотра фильмы из программ крупнейших мировых кинофестивалей, таких как Каннский, Венецианский и Берлинский фестивали, Sundance и Tribeca.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 апреля на сайте кинофестиваля Tibeca.

Онлайн-фестиваль We Are One: A Global Film Festival будет проходить на площадке YouTube/WeAreOne. В сообщении перечислены фестивали, которые примут в нем участие:

  • Фестиваль анимационных фильмов в Анси;
  • Берлинский кинофестиваль;
  • Лондонский кинофестиваль;
  • Каннский кинофестиваль;
  • Кинофестиваль в Гвадалахаре;
  • Кинофестиваль в Макао;
  • Иерусалимский кинофестиваль;
  • Мумбайский кинофестиваль;
  • Кинофестиваль в Карловых Варах;
  • Кинофестиваль в Локарно;
  • Кинофестиваль в Марракеше;
  • Нью-Йоркский кинофестиваль;
  • Кинофестиваль в Сан-Себастьяне;
  • Кинофестиваль в Сараево;
  • Кинофестиваль Sundance;
  • Сиднейский кинофестиваль;
  • Кинофестиваль в Токио;
  • Кинофестиваль в Торонто;
  • Кинофестифаль Tribeca;
  • Венецианский кинофестиваль.

Как отмечают организаторы фестиваля We Are One, свои фильмы для него предоставят и другие, не упомянутые в этом списке кинофестивали.

В программу онлайн-фестиваля войдут полнометражные и короткометражные игровые и документальные фильмы, музыкальные и комедийные картины, а также дискуссии. Полностью расписание будет объявлено незадолго до начала фестиваля.

Кроме того сообщается, что при помощи We Are One любители кино в разных странах смогут делать адресные пожертвования в пользу организаций, которые оказывают помощь людям, пострадавшим от пандемии коронавируса COVID-19.
















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