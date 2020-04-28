Присуждена премия Норы Галь

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Сегодня, 27 апреля, в день рождения Норы Галь, учредители названной ее именем премии за перевод короткой прозы с английского языка объявили итоги девятого премиального сезона.
«Обстоятельства пандемии привели к тому, что традиционная церемония подведения итогов в московской Библиотеке имени Тургенева не состоялась, однако в будущем мы рассчитываем к ней вернуться», — сообщают учредители премии, Эдварда Кузьмина и Дмитрий Кузьмин.
Премия 2020 года присуждена переводчице Татьяне Боровиковой (Торонто) за работу над рассказом Элис Манро «Менстанг» (1988). Перевод опубликован в книге Элис Манро «Друг моей юности», выпущенной издательством «Азбука-Аттикус».
«Действие рассказа происходит во второй половине XIX века, его главная героиня — поэтесса, и стиль Манро, в том числе и в цитируемых стихотворениях героини, следует описываемой эпохе, чуть заметно отстраиваясь от нее, — переводчице удалось убедительно передать эту двойственность», — говорится в сообщении учредителей.
Отмечается, что Татьяна Боровикова уже становилась финалисткой премии несколько раз, а в 2013 году получила специальный приз за перевод детской литературы.
В этом году в коротком списке премии Норы Галь помимо перевода Татьяны Боровиковой были представлены работы еще пяти переводчиков.
Рассказы американской писательницы Энн Битти «Змеиные ботиночки» (1975) и канадского писателя Олдена Нолана «Девушка, которая ехала в Мехико» (1968) в переводах Анастасии Измайловой и Павла Зайкова, рассказ писателя-фантаста Дэна Симмонса «Все дети Дракулы» (1991), переведенный Надеждой Сечкиной, а также рассказы Саки (Гектора Хью Манро) «Чулан» (1914) и Сары Холл «После — призрак его» (2014) в переводах Александра Александрова и Елены Кожиной.
Премия Норы Галь была учреждена в 2012 году к столетию выдающейся русской переводчицы Норы Галь (1912–1991) ее наследниками — литераторами Эдвардой Кузьминой и Дмитрием Кузьминым.
Главными лауреатами премии становились Евгения Канищева (Симферополь), Михаил Назаренко (Киев), Анна Блейз, Светлана Силакова и Шаши Мартынова (Москва), среди обладателей специальных премий в разные годы были Максим Немцов, Тамара Казавчинская и другие переводчики.
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