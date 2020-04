Продолжаются онлайн-концерты проекта glo Studio

28 апреля — «ГШ» За последние пару лет «ГШ» выступили на многих фестивалях в России и за ее пределами, таких как Fusion (Германия), One of a Million (Швейцария), Eurosonic (Нидерланды), Iceland Airwaves (Исландия), Spring Break (Польша), «Боль» и «Пикник "Афиши"», а также стали первой русскоязычной группой в эфире радиостанции KEXP (США). Этим летом группа готовит к выпуску новый альбом, несколько треков из которого прозвучат 28 апреля на glo Studio.

30 апреля — Pompeya

C 2006 года Pompeya — едва ли не первая группа из России, поющая на английском, которой удалось завоевать мировую славу, — дала десятки концертов на фестивалях разного уровня по всему миру, выступив на одной сцене, в частности, с Ариэль Пинк и Марком Демарко. На концерте 30 апреля концерта Pompeya представит новый трек «I’m On My Own». Эта песня затрагивает актуальную тему изоляции, но в особом смысле: музыканты бóльшую часть времени проводят в добровольной изоляции, работая в студии и находя в этом немало положительных сторон.