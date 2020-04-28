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Продолжаются онлайн-концерты проекта glo Studio

News_detailed_pictureГруппа Artemiev© glo Studio

На этой неделе пройдут четыре онлайн-концерта российских музыкантов, участвующих в проекте glo Studio магазина glo и издания «Афиша».

Как сообщает «Афиша», выступления проводятся в студии звукозаписи, трансляции можно смотреть на платформе glo Studio, а также на «Афише Daily» и в социальных сетях «Афиши». Начало в 20:00.

Расписание:

  • 27 апреля — Artemiev
    В этом году группе Artemiev исполняется 10 лет. За плечами у коллектива три полноценных, три мини-альбома и несколько саундтреков, а также многочисленные выступления на значимых фестивалях. Этой весной Artemiev вернулись к любителям хорошей музыки с совершенно новым материалом. В марте состоялся релиз первого сингла «Небо кувырком» с нового студийного альбома группы Artemiev, премьера которой запланирована на осень 2020 года.

  • 28 апреля — «ГШ»
    За последние пару лет «ГШ» выступили на многих фестивалях в России и за ее пределами, таких как Fusion (Германия), One of a Million (Швейцария), Eurosonic (Нидерланды), Iceland Airwaves (Исландия), Spring Break (Польша), «Боль» и «Пикник "Афиши"», а также стали первой русскоязычной группой в эфире радиостанции KEXP (США). Этим летом группа готовит к выпуску новый альбом, несколько треков из которого прозвучат 28 апреля на glo Studio.

  • 29.04.2020 — «Пасош»
    Московское эмо-панк трио в стиле 90-х впервые зазвучало в начале 2015 года, с тех пор «Пасош» зарекомендовали себя одной из ключевых рок-групп в России. Авторы строчек «Я живу в России, и мне не страшно», хедлайнеры фестиваля «Боль» и герои 20-летних – они поют песни о современном поколении в контексте их актуальных проблем и реальности, изящно укореняясь в своих текстах в локальном пространстве.

  • 30 апреля — Pompeya
    C 2006 года Pompeya — едва ли не первая группа из России, поющая на английском, которой удалось завоевать мировую славу, — дала десятки концертов на фестивалях разного уровня по всему миру, выступив на одной сцене, в частности, с Ариэль Пинк и Марком Демарко. На концерте 30 апреля концерта Pompeya представит новый трек «I’m On My Own». Эта песня затрагивает актуальную тему изоляции, но в особом смысле: музыканты бóльшую часть времени проводят в добровольной изоляции, работая в студии и находя в этом немало положительных сторон.












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