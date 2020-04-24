«Усадьба Jazz» пройдет в онлайн-формате

Сегодня, 24 апреля, стало известно, что международный фестиваль «Усадьба Jazz», запланированный на 30-31 мая в подмосковной усадьбе «Архангельское», состоится в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об сообщила президент фестиваля Мария Семушкина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Фестиваль должен был состояться 30-31 мая в Москве. Но вся ситуация говорит о том, что мы в эти даты фестиваль провести не сможем», — сказала Семушкина, отметив, что некоторые крупные музыкальные фестивали в других странах уже перенесены на следующий год.

«Мы хотим 30-31 мая провести фестиваль в формате онлайн, сделать интересный проект, где будет не только музыка», — пояснила президент «Усадьбы Jazz». Она добавила, что организаторы разрабатывают план переноса фестиваля на конец лета или на осень.

Хедлайнером 31 мая на «Усадьбе Jazz» была заявлена Земфира. По словам Семушкиной, певица «не склоняется к тому, чтобы делать онлайн-трансляции», тем не менее, организаторы надеются сохранить Змефиру в списке участников «полноценного события в офлайне».

«Усадьба Jazz» — крупнейший российкий фестиваль под открытым небом, посвященный джазу и фанку, world music и соулу, инди и электронике, — проводится с 2004 года. С тех пор на нем выступили более тысячи музыкантов со всего мира, в том числе Юсеф Латиф, Брэнфорд Марсалис, Маркус Миллер, Джон Скофилд, Ларри Кориелл, Джейкоб Кольер, «Аквариум», Игорь Бутман, Леонид Агутин, Нино Катамадзе & Insight, Антон Беляев, Therr Maitz и The Black Eyed Peas.































































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