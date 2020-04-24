MusicAeterna открыла виртуальную резиденцию

© Александра Муравьева

23 апреля начал работу новый проект команды MusicAeterna – онлайн-платформа musicaeterna.world. Это виртуальная творческая резиденция, где будут собраны видео- и аудиоматериалы, рассказывающие о жизни и работе музыкантов оркестра.

Как сообщает пресс-служба MusicAeterna, на musicaeterna.world будут публиковаться записи лучших выступлений оркестра и хора, архивные и новые лекции Лаборатории современного зрителя, интервью, мастер-классы, подкасты.

Сегодня, 24 апреля, на платформе musicaeterna.world будет размещена в свободном доступе запись Реквиема Моцарта в исполнении MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, сделанная на Зальцбургском фестивале летом 2017 года. Запись будет доступна в течение 24 часов.

Также сегодня будет запущен онлайн-проект с участием российских деятелей культуры, которые прочитают главы из «Книги скорбных песнопений» армянского средневекового поэта Григора Нарекаци. «Книга скорбных песнопений» стала литературной основой Концерта для хора Альфреда Шнитке. Этому сочинению, исполнение которого было отложено из-за пандемии, будет посвящена первая онлайн-Лаборатория современного зрителя.

25 апреля начнется авторская программа скрипача и дирижера Ильи Гайсина — серия бесед с друзьями и коллегами: музыкантами и певцами MusicAeterna. На первой встрече зрители узнают, на каком единственном инструменте не играет главный мультиинструменталист MusicAeterna Георгий Мансуров и как рок-музыкант оказался в составе симфонического оркестра.

26 апреля на платформе будет выложена запись встречи четырех музыкантов: Алексея Ретинского, Теодора Курентзиса, Леонида Десятникова и Николая Комягина в петербургском Доме радио, где они обсуждают природу и выразительные возможности музыки.

Контент платформы будет обновляться раз в два-три дня. Кроме того, будут появляться новые форматы и формы рассказа о жизни MusicAeterna.

Проект реализуется при поддержке генерального партнера MusicAeterna — банка ВТБ







































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