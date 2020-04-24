Некрасовка выкладывает некнижные коллекции в интернет

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На сайте проекта «Электронекрасовка» Библиотеки имени Н.А. Некрасова открылся раздел «Изотека». Там будут публиковаться объекты малой графики из фонда библиотеки, насчитывающего более 250 000 открыткок, плакатов, объектов промграфики (этикеток, упаковок, оберток, вкладышей), экслибрисов и фотографий.
На сегодняшний день в «Изотеке» доступны около десяти тысяч изображений. Среди них видовые открытки с городскими и ландшафтными видами конца XIX — начала XX века, сатирические открытки, открытки с актерами театра, балета и кино прошлого века.
Уже сейчас пользователи электронной библиотеки могут узнать, какую карамель выпускали футуристы, как выглядела кондитерская продукция дореволюционной фабрики «Сиу и Ко» и советской фабрики «Красный Октябрь», во что упаковывали мыло, парфюм и папиросы в 1920-х&nbp;годах и многое другое.
Изображения можно искать по ключевым словам или фильтрам.
«Мы ведем оцифровку непрерывно коллекции, на “Электронекрасовке” еженедельно появляются новые издания, в том числе графические изображения, — комментирует директор Библиотеки имени Н.А. Некрасова Мария Привалова. — Мы также сотрудничаем с другими организациями и частными лицами. На “Электронекрасовке” есть отдельный раздел для Партнерских фондов, который мы надеемся пополнить новыми интересными коллекциями после снятия режима самоизоляции».
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