«Порядок слов» объявил новых участников своего онлайн-лектория

В защиту Левада-центра
Дмитрий Кузьмин о стокгольмском синдроме в российском обществе24 апреля 2020354
Участниками второго сезона онлайн-лектория независимого книжного проекта «Порядок слов» станут журналист и социолог Полина Аронсон, режиссер и сценарист Наталия Мещанинова, филолог и историк советской культуры Ирина Сандомирская и кинокритик Алиса Таежная.
Также в апреле в лектории «Порядка слов» пройдут заявленные ранее лекции Дмитрия Мамулии, Михаила Ратгауза, Александра Эткинда и Михаила Ямпольского.
«Наши виртуальные лекции платные — вся прибыль от них идет на поддержку проекта "Порядок слов", который в нынешних условиях не может обеспечить себя благодаря книжной торговле, — сообщает команда «Порядка слов». — Но ценовая политика нашего лектория остается прежней: мы сделали цены на билеты гибкими, чтобы поучаствовать в наших событиях могли даже те, у кого сейчас, как и у нас, нет денег. Поэтому небольшая часть билетов на лекции будет бесплатной. Но мы надеемся, что те, кому они достанутся, обязательно купят у нас какую-нибудь книгу, или помогут нам любым другим способом: расскажут о нас в социальных сетях, подпишутся на нашу рассылку или просто скажут нам спасибо (да-да, это тоже важно!). Раздачу ограниченного количества бесплатных билетов мы открываем за 3 дня до начала события, и сообщаем об этом в наших социальных сетях».
Помимо лектория в онлайн-программе «Порядка слов» специальный показ лучших работ «Фестиваля невидимого кино», презентации новых книг издательства «Порядок слов» и приуроченное к акции «Библионочь» открытие zoom-pop-up рюмочной «Стопка книг» — ее посетителям участники проекта «Порядок слов» смогут порекомендовать лучшие книги на все случаи жизни, а также зачитают лучшие истории международного флешмоба #bookstorestories, в котором с понедельника уже приняли участие книжные магазины из Сингапура, Риги, Тель-Авива, Нью-Джерси, Таллина и Варшавы.
Расписание онлайн-программы «Порядка слов»:
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:02Открыт сбор средств на издание книги Шамшада Абдуллаева «Другой юг»
17:33Продолжается цикл «Инклюзия как инструмент личного опыта»
17:12«Усадьба Jazz» пройдет в онлайн-формате
15:56Арсенал организует онлайн-разговор на тему «Искусство из дома»
14:25MusicAeterna открыла виртуальную резиденцию
13:57Отменена Рурская триеннале
12:28Создан Фонд поддержки российских музыкантов
11:39Некрасовка выкладывает некнижные коллекции в интернет
10:50«Порядок слов» объявил новых участников своего онлайн-лекторияВсе новости
Дмитрий Кузьмин о стокгольмском синдроме в российском обществе24 апреля 2020354
«Чьего ты времени герой?» — задается вопросом семейный фьюжен-дуэт из Москвы24 апреля 2020395
Легендарный спектакль Ахима Фрайера, последняя премьера New York City Ballet и новая виртуальная реальность MusicAeterna24 апреля 2020877
Анна Евтюгина и Никита Шохов ищут Другого в постмедийном мире23 апреля 2020741
Композитор и продюсер Мария Теряева — о своих отношениях с легендарным синтезатором, новом альбоме «Conservatory of Flowers» и о музыкальной непредсказуемости23 апреля 2020830
Четыре века поисков и мистификаций23 апреля 20201013
Анна Нетребко в Нью-Йорке и Вене, Гендель в Берлине, а Густав фон Ашенбах танцует под музыку Баха23 апреля 20201844
Московский хип-хоп-дуэт «Базар» приглашает совершить путешествие по разным странам, не выходя из дома22 апреля 20201225
Ольга Седакова о мемуарной прозе Николая Каретникова22 апреля 20201619
Бьорн Гельдхоф о PinchukArtCentre, страхе, надежде и театре22 апреля 20201082
Премьера головокружительного клипа «Dru» — даунхилл под квартет лучших московских импровизирующих барабанщиков22 апреля 20201329
Верди в постановке Питера Гринуэя, неизвестная опера Оффенбаха, танцующие Фрида Кало и Диего Ривера22 апреля 20202434