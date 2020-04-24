«Порядок слов» объявил новых участников своего онлайн-лектория

Участниками второго сезона онлайн-лектория независимого книжного проекта «Порядок слов» станут журналист и социолог Полина Аронсон, режиссер и сценарист Наталия Мещанинова, филолог и историк советской культуры Ирина Сандомирская и кинокритик Алиса Таежная.

Также в апреле в лектории «Порядка слов» пройдут заявленные ранее лекции Дмитрия Мамулии, Михаила Ратгауза, Александра Эткинда и Михаила Ямпольского.

«Наши виртуальные лекции платные — вся прибыль от них идет на поддержку проекта "Порядок слов", который в нынешних условиях не может обеспечить себя благодаря книжной торговле, — сообщает команда «Порядка слов». — Но ценовая политика нашего лектория остается прежней: мы сделали цены на билеты гибкими, чтобы поучаствовать в наших событиях могли даже те, у кого сейчас, как и у нас, нет денег. Поэтому небольшая часть билетов на лекции будет бесплатной. Но мы надеемся, что те, кому они достанутся, обязательно купят у нас какую-нибудь книгу, или помогут нам любым другим способом: расскажут о нас в социальных сетях, подпишутся на нашу рассылку или просто скажут нам спасибо (да-да, это тоже важно!). Раздачу ограниченного количества бесплатных билетов мы открываем за 3 дня до начала события, и сообщаем об этом в наших социальных сетях».

Помимо лектория в онлайн-программе «Порядка слов» специальный показ лучших работ «Фестиваля невидимого кино», презентации новых книг издательства «Порядок слов» и приуроченное к акции «Библионочь» открытие zoom-pop-up рюмочной «Стопка книг» — ее посетителям участники проекта «Порядок слов» смогут порекомендовать лучшие книги на все случаи жизни, а также зачитают лучшие истории международного флешмоба #bookstorestories, в котором с понедельника уже приняли участие книжные магазины из Сингапура, Риги, Тель-Авива, Нью-Джерси, Таллина и Варшавы.

Расписание онлайн-программы «Порядка слов»:

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