В интернете пройдет экскурсия по ячейке Дома-коммуны на Гоголевском бульваре

© Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева

29 апреля первый заместитель директора Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева, директор Музея Мельниковых Павел Кузнецов проведет лекцию-экскурсию из ячейки типа F Дома-коммуны на Гоголевском бульваре в Москве.

Прямая трансляция лекции-экскурсии Лекция-экскурсия «"Показательное строительство". Экспериментальный дом-коммуна на Гоголевском бульваре в Москве» начнется в 13:00 в инстаграме Музея архитектуры.

Как сообщает пресс-служба музея, Павел Кузнецов — житель знаменитого экспериментального дома, появившегося в 1931 году в Москве. Молодые архитекторы-конструктивисты из бригады Моисея Гинзбурга не только придумали необычные квартиры — ячейки типа F, но и сами поселились в них. В необычном проекте всё было экспериментальным: планировка, строительные материалы и даже встроенная мебель.

Что вышло в результате эксперимента? Как архитектура меняла жизнь людей этого дома? Как люди меняли его архитектуру? И почему сейчас квартиры в нем продолжают вызывать небывалый интерес?

Об этом и многом другом Павел Кузнецов расскажет на своей лекции-экскурсии. Кроме того, отмечают организаторы, у слушателей будет уникальная возможность побывать внутри настоящих ячеек типа F — «верхней» и «нижней».

За онлайн-программой Музея архитектуры можно следить в специальном разделе его сайта. Помимо лекции-экскурсии Павла Кузнецова среди ближайших событий программы:

27 апреля в 20:00 — Лекция Юлии Ратомской «Николай Иванович Брунов. Путешествие в Константинополь» (на платформе Zoom)

30 апреля в 20:00 — Лекция Полины Стрельцовой «Градостроительство XX века. Путь к современному городу» (на платформе Zoom)

3 мая в 18:00 — Лекция Кирилла Постернака «Архитектура русского театра: начало» (на платформе Zoom)

























































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU