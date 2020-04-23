В интернете пройдет экскурсия по ячейке Дома-коммуны на Гоголевском бульваре

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29 апреля первый заместитель директора Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева, директор Музея Мельниковых Павел Кузнецов проведет лекцию-экскурсию из ячейки типа F Дома-коммуны на Гоголевском бульваре в Москве.
Прямая трансляция лекции-экскурсии Лекция-экскурсия «"Показательное строительство". Экспериментальный дом-коммуна на Гоголевском бульваре в Москве» начнется в 13:00 в инстаграме Музея архитектуры.
Как сообщает пресс-служба музея, Павел Кузнецов — житель знаменитого экспериментального дома, появившегося в 1931 году в Москве. Молодые архитекторы-конструктивисты из бригады Моисея Гинзбурга не только придумали необычные квартиры — ячейки типа F, но и сами поселились в них. В необычном проекте всё было экспериментальным: планировка, строительные материалы и даже встроенная мебель.
Что вышло в результате эксперимента? Как архитектура меняла жизнь людей этого дома? Как люди меняли его архитектуру? И почему сейчас квартиры в нем продолжают вызывать небывалый интерес?
Об этом и многом другом Павел Кузнецов расскажет на своей лекции-экскурсии. Кроме того, отмечают организаторы, у слушателей будет уникальная возможность побывать внутри настоящих ячеек типа F — «верхней» и «нижней».
За онлайн-программой Музея архитектуры можно следить в специальном разделе его сайта. Помимо лекции-экскурсии Павла Кузнецова среди ближайших событий программы:
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