Объявлен длинный список премии «Большая книга»

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Сегодня, 21 апреля, на пресс-конференции ТАСС, которая прошла в онлайн-режиме, был объявлен длинный список 15-го сезона национальной литературной премии «Большая книга».
«Мы обнаружили, что в длинном списке не так уж заметно, как бывало в некоторые сезоны прошлых лет, доминирование больших издательств. Вопреки нашему представлению о том, что все рушится и объединяется в гигантские корпорации, издательств много, работают они активно, издают интересные тексты», — цитирует ТАСС председателя совета экспертов премии «Большая книга» Михаила Бутова.
«Как обычно, — отметил он, — здесь есть писатели, чьи имена достаточно известны, есть такие, о которых я знаю очень мало, есть молодые авторы. Что интересно, в списке нет ни одной биографии в привычном нам формате ЖЗЛ. В этом году есть некоторое количество семейных саг, но их не очень много».
Длинный список премии «Большая книга» опубликован на ее сайте. Среди вошедших в него 39 книг новые произведения Ксении Букши, Андрея Геласимова, Михаила Елизарова, Александра Иличевского, Тимура Кибирова, Кирилла Кобрина, Захара Прилепина, Александра Стесина, Дины Рубиной.
Финалисты «Большой книги» будут объявлены до 15 июня, лауреаты — до конца года.
Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. На соискание премии выдвигаются художественные и документальные произведения на русском языке или в авторском переводе на русский. Ограничений для участников конкурса по возрасту, гражданству, месту жительства не существует.
Обладатель первой премии получаетт денежный приз в размере 3 млн рублей, второй премии — 1,5 млн рублей, третьей премии — 1 млн рублей.
В прошлом году первой премией были награждены Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский за книгу «Венедикт Ерофеев: посторонний».
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