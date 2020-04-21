Работники культуры обсудят инклюзию и современное искусство в эпоху карантина

Выставка «Соседи?». Арсенал, 2018 © Волго-Вятский филиал ГМИИ им А.С. Пушкина

23 апреля Государственный центр современного искусства в Нижнем Новгороде (Арсенал) организует онлайн-беседу «Инклюзия и современное искусство в эпоху карантина» с участием художников, кураторов, специалистов по инклюзивным проектам и других работников культуры.

Начало в 17:00. Прошедшие предварительную регистрацию на сайте Арсенала за день до встречи получат электронное письмо со ссылкой на онлайн-беседу.

Вопросы для обсуждения:

Что происходит в поле современного искусства онлайн?

Как современное искусство может отреагировать на изменение коммуникативной ситуации?

Нужен ли музей в ситуации онлайн как институция?

Что такое инклюзия онлайн?

Информационная гигиена в эпоху карантина: настройка фильтров.

Как эта ситуация повлияет на проекты офлайн, когда карантин закончится?

В беседе примут участие:

Ника Пархомовская — театровед, куратор, креативный продюсер Первого форум-фестиваля социального театра «Особый взгляд»;

— театровед, куратор, креативный продюсер Первого форум-фестиваля социального театра «Особый взгляд»; Ярослав Алешин — куратор фонда V-A-C, специалист по инклюзивным проектам;

— куратор фонда V-A-C, специалист по инклюзивным проектам; Евгения Киселева — руководитель инклюзивных программ Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ);

— руководитель инклюзивных программ Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ); Александра Филипповская — координатор отдела инклюзивных программ Музея современного искусства «Гараж»;

— координатор отдела инклюзивных программ Музея современного искусства «Гараж»; Лера Лернер — художник, куратор, основатель «Воображаемого музея перемещенных лиц»;

— художник, куратор, основатель «Воображаемого музея перемещенных лиц»; Мария Сарычева — работница культуры в вынужденном простое.

Модераторы:

Катя Магуськина — сотрудник культурно-просветительского отдела Волго-Вятского филиала ГМИИ (Арсенал);

— сотрудник культурно-просветительского отдела Волго-Вятского филиала ГМИИ (Арсенал); Антон Рьянов — филолог, художник, член экспертного совета премии «Инновация».









































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