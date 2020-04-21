Работники культуры обсудят инклюзию и современное искусство в эпоху карантина

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23 апреля Государственный центр современного искусства в Нижнем Новгороде (Арсенал) организует онлайн-беседу «Инклюзия и современное искусство в эпоху карантина» с участием художников, кураторов, специалистов по инклюзивным проектам и других работников культуры.
Начало в 17:00. Прошедшие предварительную регистрацию на сайте Арсенала за день до встречи получат электронное письмо со ссылкой на онлайн-беседу.
Вопросы для обсуждения:
В беседе примут участие:
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