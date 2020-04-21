Фестиваль-лаборатория «Убежище» ищет куратора

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До 5 мая открыт прием заявок на позицию куратора третьего фестиваля-лаборатории «Убежище/Suoja/Shelter», который пройдет в июне 2020 года в онлайн-формате.
Заявки принимаются на сайте фестиваля, к участию в конкурсе приглашаются кураторы любого возраста, пола, национальности и страны проживания. Рабочий язык — английский.
Онлайн-фестиваль станет экспериментальным выпуском с перспективой повторного выхода в виде оффлайн-мероприятия в более широком масштабе.
Концептуальная рамка фестиваля в этом году — «Ист_рические нарративы».
«Основное внимание уделяется репрезентации личных и политических аффектов и их функционированию в области исторических систем и исторических спекуляций. Мы приглашаем проанализировать, как неотрефлексированное прошлое может повлиять на неопределенное настоящее; как индивидуальные и социальные аффекты эксплуатируются в политических процессах; как индивидуальное тело может стать политическим, преодолев травмирующий опыт и превратив его в художественное высказывание, подспудно уделяя внимание обстоятельствам художественного труда и поддерживая идею самоорганизации», — сообщают организаторы фестиваля.
Вдохновившись идеями предыдущих выпусков фестиваля, проходивших в Хельсинки в бомбоубежище времен Холодной войны, они хотят «переосмыслить идею "безопасного" и "индивидуального" и найти в нем место для "коллективного"; перемещаясь в онлайн, мы создаем пространство для перформативных экспериментов, дискуссий, ситуаций и взаимодействий, приветствуя разнообразие художественных практик, которые могут отождествить себя с цифровым пространством».
«Мы считаем, что каждое безопасное пространство может быть лишь временной мерой для преодоления кризиса и обретения сил для встречи с реальностью. Как независимая горизонтальная организация, мы обеспокоены тенденцией девальвации художественного труда путем сокращения оплаты за работу в режиме онлайн, поэтому мы стараемся поддерживать участников справедливым вознаграждением», — говорится в сообщении организаторов фестиваля-лаборатории «Убежище».
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