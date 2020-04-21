Музыканты выступят на онлайн-марафоне в поддержку концертной индустрии

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Эмигрировавший в США рок-музыкант — о новых песнях, грядущем онлайн-концерте и о том, как он переживает пандемию в Нью-Йорке21 апреля 2020304
24 апреля с полудня до полуночи российские исполнители рока, инди, рэпа, поп-музыки и других жанров примут участие в онлайн-марафоне в поддержку концертной индустрии «Я буду ждать свою музыку». Инициаторами марафона выступили «Телеклуб Групп» (Екатеринбург) и «НАШЕ ТВ».
Трансляцию марафона можно будет смотреть на сайте «Телеклуба», на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте», а также в соцсетях и на сайтах партнеров. Официальный хештег марафона — #ябудуждатьсвоюмузыку.
Участие в акции уже подтвердили «Ногу свело!», «Нервы», «Нейромонах Феофан», Louna, Uma2rman, «Аффинаж», «Курара», «Пневмослон», «Слот», Линда, Lascala, Дана Соколова, Андрей Орловский и проект «Живые поэты», Алексей Кортнев («Несчастный случай»), Александр Ф. Скляр («Ва-Банкъ»), «Нигатив», «Папин Олимпос», Оля Ч., «Заточка», Игорь Растеряев, «АлоэВера», Dvanov, Snowbox, Blues Bastards, «Прямо в губы», Илья Мазо, Convolk, «Пара фраз» и другие музыканты.
«Мы с вами держались до последнего, но ситуация, вызванная пандемией коронавируса COVID-19, определила судьбу большей части концертов и туров, — говорится в сообщении организаторов марафона. — Почти все они перенесены на неопределенный срок. Ежеминутно тысячи уникальных кадров музыкальной индустрии трудятся над тем, чтобы все эти концерты состоялись. Чтобы мы с вами снова встретились. Чтобы музыка вновь зазвучала на концертных площадках. Каждый купленный и несданный билет – это помощь огромной индустрии, которая сегодня вынуждена выживать. Это и есть главное сообщение марафона».
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