РЭШ и InLiberty проведут онлайн-лекторий об экономике в эпоху пандемии

Рубен Ениколопов, ректор Российской экономической школы © РЭШ

23 апреля начинается цикл из семи онлайн-лекций, организованных Российской экономической школой (РЭШ) совместно с просветительским проектом InLiberty. Ведущие ученые расскажут о последствиях пандемии коронавируса COVID-19 для экономики и нашей жизни, а также обсудят темы постоянного интереса и споров экономистов – неравенство, коррупцию и устройство экономического мышления.

Онлайн-лекторий РЭШ продлится до 4 июня. Лекции будут проходить еженедельно по четвергам в формате вебинаров в Zoom, чтобы стать слушателем, необходимо предварительно зарегистрироваться на странице лектория.

Расписание:

23 апреля ректор РЭШ Рубен Ениколопов расскажет о том, что экономическая наука знает о кризисах — и чем текущий кризис похож и непохож на предыдущие.

30 апреля профессор Принстонского университета Олег Ицхоки прочтет лекцию об устройстве валютных курсов: почему рубль — это «сырьевая» валюта, почему курс доллара растет в кризисы — и как поведут себя евро и юань.

7 мая профессор экономики РЭШ Андрей Бремзен объяснит, как работают «плохие» стимулы и как рождается потребительская паника.

14 мая профессор экономики Science Pо Сергей Гуриев обсудит проблему неравенства — и расскажет о том, как современная экономическая наука подходит к его определению.

21 мая профессор финансов РЭШ Анна Обижаева расскажет о том, как реагируют на пандемию финансовые системы в разных частях мира.

28 мая профессор экономики РЭШ Евгений Яковлев проанализирует влияние кризиса на наше здоровье.

4 июня цикл закроется лекцией профессора экономики РЭШ Михаила Другова о проблеме коррупции и способах борьбы с ней.

Ведущий лектория — профессор РЭШ Константин Егоров.











































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