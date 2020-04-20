«Порядок слов» запустил международный флешмоб

Сегодня, 20 апреля, начался флешмоб, придуманный петербургским независимым магазином интеллектуальной литературы «Порядок слов». Его команда призывает коллег из книжных магазинов в разных странах публиковать онлайн занятные истории с хештегом #bookstorestories.

«Книжные во всем мире лишены возможности работать, а продавцы скучают по своим покупателям, — говорится в сообщении, размещенном в фейсбуке «Порядок слов». — Не пора ли вспомнить о том, что жизнь книжных магазинов — это культура цивилизационного масштаба? Мы запускаем международный флешмоб: постите и ищите истории книжников по хэштегу #bookstorestories».

Первой случаями из собственной практики делится Анна Изакар, продавец, директор по ассортименту книжного магазина «Порядок слов» (Петербург, Россия):

В магазин вошла очень целеустремленная дама, влача за собой грустного мужчину. Дама потребовала на кассе четыре тома «Энциклопедии русского авангарда» (общей стоимостью около 50 тысяч рублей), мужчина молча расплатился. Обреченно унося тяжелые пакеты с энциклопедией, он поинтересовался у спутницы: «Я выполнил свой супружеский долг. Теперь ты довольна?..»

Строгая девушка в очках и маминой шубе интересовалась русской классикой из школьной программы, непременно в покет-буках. Купила «Галлюциногенные грибы России». Возможно, от безысходности.

Зимний вечер, темно, на Фонтанке ни души, в пустой магазин прямо перед закрытием заходит гротескный персонаж: треники, барсетка, татуировка с синюшным Иисусом Христом на запястье. Продавщица дрожащими руками прячет ключ от кассы и пятится к тревожной кнопке. «Где у вас тут Майстер Экхарт? — спрашивает мужчина. — И чо ваще еще есть из этих, средневековых мистиков?»

Великий клоун, режиссер и мим Вячеслав Полунин после своей лекции в «Порядке слов» купил книгу «Эстетика перформативности» и вышел с ней через окно.