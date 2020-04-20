 
18:02 20 апреля 2020Новости
717
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

«Порядок слов» запустил международный флешмоб

News_detailed_picture© «Порядок слов» / Facebook

Сегодня, 20 апреля, начался флешмоб, придуманный петербургским независимым магазином интеллектуальной литературы «Порядок слов». Его команда призывает коллег из книжных магазинов в разных странах публиковать онлайн занятные истории с хештегом #bookstorestories.

«Книжные во всем мире лишены возможности работать, а продавцы скучают по своим покупателям, — говорится в сообщении, размещенном в фейсбуке «Порядок слов». — Не пора ли вспомнить о том, что жизнь книжных магазинов — это культура цивилизационного масштаба? Мы запускаем международный флешмоб: постите и ищите истории книжников по хэштегу #bookstorestories».

Первой случаями из собственной практики делится Анна Изакар, продавец, директор по ассортименту книжного магазина «Порядок слов» (Петербург, Россия):

  • В магазин вошла очень целеустремленная дама, влача за собой грустного мужчину. Дама потребовала на кассе четыре тома «Энциклопедии русского авангарда» (общей стоимостью около 50 тысяч рублей), мужчина молча расплатился. Обреченно унося тяжелые пакеты с энциклопедией, он поинтересовался у спутницы: «Я выполнил свой супружеский долг. Теперь ты довольна?..»

  • Строгая девушка в очках и маминой шубе интересовалась русской классикой из школьной программы, непременно в покет-буках. Купила «Галлюциногенные грибы России». Возможно, от безысходности.

  • Зимний вечер, темно, на Фонтанке ни души, в пустой магазин прямо перед закрытием заходит гротескный персонаж: треники, барсетка, татуировка с синюшным Иисусом Христом на запястье. Продавщица дрожащими руками прячет ключ от кассы и пятится к тревожной кнопке. «Где у вас тут Майстер Экхарт? — спрашивает мужчина. — И чо ваще еще есть из этих, средневековых мистиков?»

  • Великий клоун, режиссер и мим Вячеслав Полунин после своей лекции в «Порядке слов» купил книгу «Эстетика перформативности» и вышел с ней через окно.

  • Китайского туриста очень интересует книга «Неизвестные факты из жизни Некрасова». Все известные он уже изучил.




















Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Сегодня на сайте
Диагноз без прогнозаОбщество
Диагноз без прогноза 

Философ Михаил Маяцкий подводит предварительные (в их ненадежности) итоги того, что с нами случилось и случается прямо сегодня

20 апреля 20202141
И дома есть жизнь :)Общество
И дома есть жизнь :) 

Разговор с Верой Шенгелией, заместителем генерального директора Политехнического музея, запустившего флешмоб #амывсегдадома среди людей с инвалидностью

16 апреля 20201393