«Москино» открывает неделю Москвы в кино

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Сегодня, 20 апреля, сеть кинотеатров «Москино» начинает специальную онлайн-программу, посвященную Москве и ее образу в кино. В расписании программы лекция киноведа Всеволода Коршунова, виртуальные экскурсии по улицам города и показы редкой кинохроники.
Расписание приводится на сайте «Москино».
C 20 апреля на странице «Москино Дома» будут демонстрироваться десять фильмов, отобранных командой «Москино» к 85-летию Московского метрополитена, в том числе «Летят журавали» (1957) Михаила Калатозова, «Я шагаю по Москве» (1964) и «Кин-дза-дза!» (1986) Георгия Данелии , «Астенический синдром» (1989) Киры Муратовой, «Москва» (2000) Александра Зельдовича и «Ночной дозор» (2004) Тимура Бекмамбетова.
С 21 апреля на «Москино Дома» будет доступна подборка короткометражных фильмы о Москве и ее жителях, составленная «Москино» совместно с платформой российского авторского кино «Пилигрим».
С 22 апреля на «Москино Дома» начнутся показы фильмов, снятых при содействии Московской комиссии на улицах Москвы. Среди них «Верность» (2019) Нигины Сайфуллаевой, «Холоп» (2019) Клима Шипенко, «Француз» (2019) Андрея Смирнова.
22 и 24 апреля виртуальные экскурсии проведет основатель образовательного проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов:
Начало в 19:00, показы пройдут на онлайн-площадках проекта «Москва глазами инженера» (Facebook, «ВКонтакте», YouTube) и «Москино» (Facebook, «ВКонтакте»). После трансляции записи не будут доступны для просмотра.
25 апреля в 15:00 в фейсбуке «Москвино» начнется трансляция лекции киноведа, куратора Московской школы кино Всеволода Коршунова «Москва слезам не верит: как менялся образ столицы в кино».
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