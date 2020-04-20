«Москино» открывает неделю Москвы в кино

© «Москино»

Сегодня, 20 апреля, сеть кинотеатров «Москино» начинает специальную онлайн-программу, посвященную Москве и ее образу в кино. В расписании программы лекция киноведа Всеволода Коршунова, виртуальные экскурсии по улицам города и показы редкой кинохроники.

Расписание приводится на сайте «Москино».

C 20 апреля на странице «Москино Дома» будут демонстрироваться десять фильмов, отобранных командой «Москино» к 85-летию Московского метрополитена, в том числе «Летят журавали» (1957) Михаила Калатозова, «Я шагаю по Москве» (1964) и «Кин-дза-дза!» (1986) Георгия Данелии , «Астенический синдром» (1989) Киры Муратовой, «Москва» (2000) Александра Зельдовича и «Ночной дозор» (2004) Тимура Бекмамбетова.

С 21 апреля на «Москино Дома» будет доступна подборка короткометражных фильмы о Москве и ее жителях, составленная «Москино» совместно с платформой российского авторского кино «Пилигрим».

С 22 апреля на «Москино Дома» начнутся показы фильмов, снятых при содействии Московской комиссии на улицах Москвы. Среди них «Верность» (2019) Нигины Сайфуллаевой, «Холоп» (2019) Клима Шипенко, «Француз» (2019) Андрея Смирнова.

22 и 24 апреля виртуальные экскурсии проведет основатель образовательного проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов:

22 апреля — История московского жилья: кинохроника 1920-х — 1970-х и экскурсия от Шаболовки до Черемушек;

24 апреля — Сталинский план реконструкции Москвы: кинохроника 1930-х — 1950-х и онлайн-экскурсия по следам реконструкции.

Начало в 19:00, показы пройдут на онлайн-площадках проекта «Москва глазами инженера» (Facebook, «ВКонтакте», YouTube) и «Москино» (Facebook, «ВКонтакте»). После трансляции записи не будут доступны для просмотра.

25 апреля в 15:00 в фейсбуке «Москвино» начнется трансляция лекции киноведа, куратора Московской школы кино Всеволода Коршунова «Москва слезам не верит: как менялся образ столицы в кино».































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