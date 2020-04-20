Политех готовит новый поэтический онлайн-марафон

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24 апреля поэты, писатели, общественные деятели, звезды театра и кино примут участие во втором поэтическом онлайн-марафоне #ПолитехLive, который проведет Политехнический музей.

Первый марафон прошел 3 апреля — в течение 12 часов в прямом эфире читали стихи более 50 друзей Политеха. Трансляция марафона на разных цифровых площадках музея набрала более 220 тысяч просмотров.

Как сообщают организаторы, во второй части марафона уже согласились участвовать Константин Богомолов, Андрей Родионов, Владимир Познер, Людмила Петрушевская, Всеволод Емелин, Елена Фанайлова, Тимур Кибиров, Дмитрий Быков, Юрий Гуголев, Татьяна Друбич, Александра Ревенко, Петр Налич, Сергей Гандлевский, Светлана Устинова, Константин Рубахин, Юлия Ауг, Екатерина Гордеева, Алиса Гребенщикова, Дина Корзун, Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Евгений Маргулис и другие.

Также сообщается, что в будущем Политехнический музей собирается развивать практику больших прямых трансляций — будь то запуск космического корабля, фестиваль науки или концерт.

В апреле музей полностью перевел в онлайн-формат проект «Университет детей» и инклюзивный фестиваль «Разные люди — новый музей», на ресурсах Полтитеха и его партнерских площадках проходят лекции, конференции и круглые столы.

Стала доступной онлайн-экскурсия по выставке «Истории, которых не было», подготовленная совместно с порталом «Такие дела» и Музеем Москвы. В ближайшее время для проектов фестиваля будет создана отдельная платформа, которая станет большим методическим центром.

На стадии запуска находятся несколько форматов, объединенных хештегом #ялюблюнауку. 27 апреля на YouTube-канале Политеха состоится премьера проекта «12 вопросов: Zoom с учеными», а 2 мая там же выйдет первое интервью из серии «Нас к этому не готовили».











































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