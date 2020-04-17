«Три сестры» Петра Фоменко покажут в «Яндекс.Эфире»

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19 апреля в онлайн-сервисе «Яндекс.Эфире» пройдет бесплатная трансляция спектакля «Три сестры» в постановке Петра Фоменко.
Начало в 19:00, смотреть трансляцию можно будет здесь, продолжительность трансляции — 3 часа 50 минут.
В 2006 году спектакль «Три сестры» получил российскую национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Драма — Спектакль большой формы», а Петр Фоменко стал лауреатом «Золотой маски» в номинации «Драма — Лучшая работа режиссера».
Над спектаклем также работали ассистент режиссера Иван Верховых, педагог по речи Вера Камышникова, художник-постановщик Владимир Максимов, художник по костюмам Мария Данилова, художник по свету Владислав Фролов и другие.
В ролях: Андрей Казаков, Галина Тюнина, Полина Кутепова, Ксения Кутепова, Мадлен Джабраилова, Тагир Рахимов, Рустэм Юскаев, Кирилл Пирогов, Карэн Бадалов, Иван Верховых, Степан Пьянков, Игорь Овчинников, Сергей Якубенко, Ирина Горбачева, Олег Любимов, Анна Родионова.
«Простое течение жизни: именины, масленица, запой доктора, уход военных, чай, пирог, пасьянс, зима, весна, лето, осень… В будничных хлопотах и привычных мечтаниях о Москве неторопливо и неотвратимо проходит жизнь. Жизнь, полная жажды любви и разговоров о труде, радостных признаний и мучительных недоговоренностей. В доме, где, плача, признаются в нелюбви и, смеясь, говорят о неудавшейся жизни. "Что же делать, надо жить!.."», — говорится в описании спектакля на сайте театра «Мастерская Петра Фоменко».
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