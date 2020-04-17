Эксперты из России и ЕС обсудят жизнь креативных индустрий во время пандемии

Танцы остаются с человеком
Гид по онлайн-фестивалю Dance Open17 апреля 2020155
Представительство Европейского Союза в России, Шанинка и Фонд имени Фридриха Эберта в РФ запускают серию мероприятий «Креативные индустрии и пандемия. Конец или новое начало?», в которых примут участие с российские и европейские эксперты.
Серия откроется 23 апреля в 19:00 дискуссией «Изоляционное искусство в Испании и России: экстренная монетизация или всемирная Болдинская осень?».
По официальной статистике Испания вышла на второе место по количеству заболевших коронавирусом COVID-19. С 11 марта в стране запрещены массовые мероприятия, с 15 марта введен строгий карантин.
Как деятели культуры, искусства и креативных индустрий в Испании переживают изоляцию? Какие новые способы монетизации творческого контента и форматы они находят? Какова ценность искусства, созданного в изоляции: улетучится ли его ценность вместе с окончанием карантина или мы являемся свидетелями всемирной «Болдинской осени», за время которой будут созданы тысячи бессмертных произведений? Чем отличается ситуация в Испании и в России?
О том, как Мадрид творит в изоляции, расскажет Луис Кальдерон, директор независимого культурного пространства La Tabacalera в Мадриде, консультант в сфере культуры, визуальный художник, дизайнер и лектор.
О российском опыте расскажут Александра Воробьева и Елена Мырзина из команды проекта #RussianCultureVsCOVID19, посвященного тому, как русские театры и другие культурные учреждения выживают в эпоху пандемии.
Встреча пройдет в Zoom на испанском и русском языках с синхронным переводом, для участия требуется регистрация.
Серия мероприятий «Креативные индустрии и пандемия. Конец или новое начало?» продолжатся лекциями и дискуссиями с участием российских и европейских экспертов:
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