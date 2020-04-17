Александринка открывает видеоархивы

Сцена из спектакля «Старая женщина высиживает» © Александринский театр

20 апреля продолжится программа онлайн-показов знаковых архивных спектаклей Александринского театра начала XXI века.

Благодаря этой программе с 13 по 17 апреля зрители смогли снова увидеть спектакль Андрея Могучего «Петербург» (премьера 2005 года), проект «Невский проспект» группы молодых театральных авторов, созданный под руководством Валерия Фокина (премьера 2013 года) и спектакль Максима Диденко «Земля» (премьера 2015 года), напоминает пресс-служба Александринского театра.

В ближайшие дни афишу трансляций дополнят:

20 апреля — «Камера обскура» Веры Поповой, Александры Ловянниковой и Леши Лобанова;

21 и 22 апреля — «Иваны» Андрея Могучего;

23 и 24 апреля — «Старая женщина высиживает» Николая Рощина.

Даты трансляции спектаклей «Дядя Ваня» в постановке Андрея Щербана (премьера 2007 года), «Муха» Олега Еремина (премьера 2008 года) и «Новое время» Марата Гацалова (премьера 2015 года) будут объявлены позднее.

Постоянно обновляемое расписание доступно на главной странице сайта Александринского театра.

«Развернув свою творческую программу "Новая жизнь традиции", театр намеренно привлек к сотрудничеству режиссеров разных творческих направлений, представителей разных стран и поколений, но объединенных одним — увлеченностью поиском новых сценических форм, — отмечают создатели программы. — Здесь возник Новый Вавилон идей и страстей, где режиссеры пытаются говорить со зрителем на разных сценических языках. В мир этого многоголосного текста мы сегодня и предлагаем вновь погрузиться зрителям и актерам. Для зрителей это будет уникальная возможность пересмотреть увиденное или восполнить упущенное. Для режиссеров и актеров — посмотреть на созданное со стороны. Возможность уникальная тем более, что все представленные в программе спектакле, сегодня уже не идут в репертуаре театра».











































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