Александринка открывает видеоархивы

Танцы остаются с человеком
Гид по онлайн-фестивалю Dance Open17 апреля 2020155
20 апреля продолжится программа онлайн-показов знаковых архивных спектаклей Александринского театра начала XXI века.
Благодаря этой программе с 13 по 17 апреля зрители смогли снова увидеть спектакль Андрея Могучего «Петербург» (премьера 2005 года), проект «Невский проспект» группы молодых театральных авторов, созданный под руководством Валерия Фокина (премьера 2013 года) и спектакль Максима Диденко «Земля» (премьера 2015 года), напоминает пресс-служба Александринского театра.
В ближайшие дни афишу трансляций дополнят:
Даты трансляции спектаклей «Дядя Ваня» в постановке Андрея Щербана (премьера 2007 года), «Муха» Олега Еремина (премьера 2008 года) и «Новое время» Марата Гацалова (премьера 2015 года) будут объявлены позднее.
Постоянно обновляемое расписание доступно на главной странице сайта Александринского театра.
«Развернув свою творческую программу "Новая жизнь традиции", театр намеренно привлек к сотрудничеству режиссеров разных творческих направлений, представителей разных стран и поколений, но объединенных одним — увлеченностью поиском новых сценических форм, — отмечают создатели программы. — Здесь возник Новый Вавилон идей и страстей, где режиссеры пытаются говорить со зрителем на разных сценических языках. В мир этого многоголосного текста мы сегодня и предлагаем вновь погрузиться зрителям и актерам. Для зрителей это будет уникальная возможность пересмотреть увиденное или восполнить упущенное. Для режиссеров и актеров — посмотреть на созданное со стороны. Возможность уникальная тем более, что все представленные в программе спектакле, сегодня уже не идут в репертуаре театра».
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:50Темой второго эфира ArtStream станет арт-рынок
16:25«Три сестры» Петра Фоменко покажут в «Яндекс.Эфире»
15:01Эксперты из России и ЕС обсудят жизнь креативных индустрий во время пандемии
14:18Александринка открывает видеоархивы
13:45Умер Луис Сепульведа
11:42«Мемориал» подготовил онлайн-лекции на выходные
10:18Объявлен победитель конкурса World Press Photo
Вчера
18:39InLiberty открывает онлайн-клуб «Соломенные человечки»Все новости
Гид по онлайн-фестивалю Dance Open17 апреля 2020155
«АукцЫон» выпускает альбом «Мечты». Леонид Федоров рассказывает о том, как время поменяло смысл новых песен17 апреля 2020661
«Фиолетовый снег» в Берлине, «Мефистофель» в Штутгарте, Кафка в Ковент-Гардене17 апреля 2020876
«Скоро всем придет кустарник»: апокалиптическая романтика от петербургской альт-рок-группы на карантине17 апреля 2020610
Каждый год трио музыкантов-экспериментаторов записывает посвящение Дню космонавтики — вот уже 10 лет16 апреля 2020653
Пакита Эскофе Миро: от figuration libre к Ленинграду 80-х16 апреля 20202643
Разговор с Верой Шенгелией, заместителем генерального директора Политехнического музея, запустившего флешмоб #амывсегдадома среди людей с инвалидностью16 апреля 2020665
«Огненный ангел» в Риме и «Сон в красном тереме»16 апреля 20201895
Звезда Байройта Елена Панкратова — о занятиях со студентами по скайпу15 апреля 20201308
«Ни возьмись» на Кольте. Пять (или больше) вопросов Марату Гельману15 апреля 20201727
Питерская этно-экспериментальная группа выпускает новый полнометражный альбом «Волчья ягода» — первый за пять лет. Премьеры песен и клипа15 апреля 20202324
«Корсар» в Большом, «Щелкунчик» в Монте-Карло, Рене Папе на русском престоле15 апреля 20202411