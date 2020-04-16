Объявлен победитель конкурса World Press Photo

© Yasuyoshi Chiba / AFP

В номинации «Фотография года» 63-го международного конкурса фотожурналистики World Press Photo победила работа «Искренний голос» (Straight Voice) фотокорреспондента агентства AFP Ясуеси Тибы (Япония).

В центре снимка, сделанного в Судане 19 июня 2019 года, молодой человек в свете фонарей от мобильных телефонов призывает к гражданскому правлению в стране.

«Тогда это был единственный мирный массовый протест, на который мне удалось попасть во время поездки в страну, — говорит Ясуеси Тиба. — Я почувствовал их непобедимую солидарность — как тлеющие угли, которым суждено вспыхнуть вновь».

Фотоисторией года жюри назвало серию «Ко, зарождение восстания», которую снял в Алжире французский фотограф Роман Лорандо.

В этом году 4300 фотографов из 125 стран мира прислали на конкурс World Press Photo 74 000 снимков. В шорт-лист главной номинации, «Фотография года», вошли шесть работ фотографов из Алжира, Ирландии, Польши, Эфиопии, Японии и Германии, которую представлял уроженец Петербурга Никита Терешин. На победу в конкурсе претендовал его снимок из проекта «Ничего личного — подсобка войны».

Полностью список победителей конкурса World Press Photo 2020 приводится на его сайте. Их должны были объявить на торжественной церемонии в Амстердаме, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 ее пришлось отменить, итоги конкурса были опубликованы онлайн. Состоится ли в этом году традиционная передвижная выставка победителей World Press Photo, пока не сообщается.



























































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