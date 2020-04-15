«Самокат» признан одним из лучших детских издательств в Европе

© Издательский дом «Самокат»

Сегодня, 15 апреля, стало известно, что Издательский дом «Самокат» включен в шорт-лист номинантов на звание лучшего детского издательства Европы по итогам Болонской детской книжкой ярмарки.

Как сообщает ИД «Самокат», организаторы и эксперты главной детской книжной выставки мира выбирают среди издателей из Европы, Азии, Центральной и Южной Америки, Северной Америки, Африки и Океании тех, кто делает самые яркие и важные для развития индустрии проекты.

«Самокат» номинирован «за интересный подход, поддержку создателей книг, издательские решения и проекты прошлых лет, за профессиональный и интеллектуальный подход к работе издателя».

В европейском шорт-листе, опубликованном на сайте Болонской детской нижной ярмарки, помимо «Самоката» еще четыре издательства: Camelozampa (Италия), Éditions Mijade (Бельгия), Liels un Mazs (Латвия) и Pato Lógico Edições (Португалия).

Победителя из шорт-листа выберут представители детских издательств со всего мира, участвующих в ярмарке. Лучшее детское издательство Европы будет объявлено 4 мая.

«Самокат» не первый раз становится номинантом на это звание: в 2018 году российское издательство также было включено в шорт-лист Болонской детской книжкой ярмарки.

В этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 ярмарка не состоялась, но многие ее события, в том числе голосование за лучшие издательства, проводятся онлайн.



































































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