«Москва глазами инженера» и COLTA.RU запускают онлайн-экскурсии по городам мира

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Сегодня, 15 апреля, на интернет-площадках образовательного проекта «Москва глазами инженера» и COLTA.RU начинаются ежедневные онлайн-трансляции экскурсий по разным городам мира, которые будут вести профессиональные гиды, историки искусства и архитектуры.
Трансляции будут начинаться в 19:00 на YouTube-канале проекта «Москва глазами инженера», в его фейсбуке, а также в фейсбуке COLTA.RU.
Расписание до конца недели:
15 апреля — «Третий Рим Муссолини»
Гид: Марина Богачева, историк искусства, авторизованный гид в Риме
Большинство путешественников приезжают в Вечный город, чтобы посетить археологические зоны и музеи, многим интересна история церкви и архитектура величественных базилик, кто-то интересуется Ренессансом и барокко, но у путешественников почти никогда не остается времени на Рим современный. А зря!
Я как местный житель, гид и историк искусства приглашаю вас на прогулку по другому Риму — величественным ансамблям эпохи Бенито Муссолини. Я расскажу вам о мечтах архитекторов и градостроителей Дуче о новом Риме, который, по словам самого Муссолини в речи 1925 года, «разрастется на высоких холмах вдоль берегов священной реки до пляжей Тирренского моря». Мы пересечем город с севера на юг, от Форума Муссолини (Foro Italico) до квартала ЭУР через сердце древнего города с его многочисленными утратами и археологическими раскопками.
17 апреля — Нью-Йорк
Гид: Андрей Бархин, архитектор, историк архитектуры
Нью-Йорк — самый быстро застраиваемый город первой трети ХХ века. Созданный хаотичной коммерческой инициативой, Нью-Йорк в 1900-е — 1930-е стремительно возводил высотные здания новой конструкции и дизайна — небоскребы. Это была конкуренция двух стилей и эпох — неоклассики и ар-деко, чикагской школы и разнообразных стилевых идей рубежа 1920-х — 1930-х.
И именно застройка городов США стала для советской, сталинской архитектуры основным соперником и источником вдохновения. Дворец Советов в Москве должен был превзойти Эмпайр Стейт билдинг и Рокфеллер-центр, послевоенные высотные здания в Москве стали ответом неоклассическому зданию Муниципалитета в Нью-Йорке. Мы прогуляемся по основным объектам нью-йоркского ар-деко и поговорим о том, как складывался стиль небоскребов.
18 апреля — Мумбаи
Гид: Сергей Кузнецов, историк архитектуры, экскурсовод проекта «Москва глазами инженера»
Когда мы произносим слово «Индия», возникает очень много образов: тут и многорукие божества, и великолепные мечети, и, что уж скрывать, образы пляжного отдыха и модного нынче духовного поиска. А вот слова «викторианская готика» и «ар-деко» на ум приходят реже. А напрасно!
Вместе с заядлым путешественником, искусствоведом Сергеем Кузнецовым мы прогуляемся по улицам самого густонаселенного города Индии — Мумбаи. Сергей очень любит безумные азиатские мегаполисы, а Мумбаи среди них, пожалуй, самый безумный и интересный. Посмотрим на колониальную архитектуру и стиль ар-деко и разберемся, зачем любителю архитектуры обязательно нужно пройтись по улицам этого города.
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