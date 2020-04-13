Открывается портал БДТdigital

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Леонид Гиршович о текущем моменте13 апреля 20201166
Сегодня, 13 апреля, Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова запускает портал БДТdigital, посвященный художественной жизни театра в виртуальном пространстве.
Как сообщает пресс-служба БДТ, в творческую команду портала БДТdigital входят режиссеры, музыканты, артисты, писатели, которые сейчас работают над десятками онлайн-проектов.
Среди первых проектов БДТdigital радиоспектакли, стримы, онлайн-встречи с артистами, архивные записи знаменитых постановок театра и фотовыставки.
Так, в рубрике «Радиотеатр» Алиса Фрейндлих прочитает цикл рассказов современного автора Марианны Гончаровой, общее название цикла — «Записки из молескина». Георгий Штиль прочитает рассказы Чехова, группа молодых артистов театра представит аудиосериал «Антиравинагар» по одноименному роману автора и режиссера Романа Михайлова.
В проекте «Выживальщики» запланированы регулярные 8-часовые стрим-трансляции из квартир артистов БДТ, находящихся в добровольной самоизоляции в связи с карантином. Первый герой «Выживальщиков» — артист оркестра БДТ Владимир Розанов.
Проект «Встреча» откроет интервью Полины Маликовой (Толстун) с Олегом Басилашвили. Один из первых проектов в рубрике «Фотовыставка» — экспозиция «Семейный альбом», в которую вошли редкие архивные снимки 1970-х — 1980-х годов, сделанные костюмером БДТ Ниной Горловой.
В рубрике «Дети» появятся мастер-классы о театральных профессиях. В ежедневно обновляемой рубрике «Социальное пение» артисты БДТ в формате виртуального хора исполнят известные хиты. В рубрике «Архив» можно будет посмотреть знаменитые спектакли в постановке Георгия Товстоногова. Также в свободный доступ будут выложены коллекционный номер журнала «Сноб о БДТ», созданный специально к 100-летию театра.
«Сегодня, когда мы все разобщены вирусом, как никогда возросла ценность человеческого контакта, — говорит художественный руководитель БДТ Андрей Могучий. — Профессия артиста предполагает коллективное творчество, предполагает обмен энергией со зрителем. И отсутствие такого контакта, такого обмена, гибельно не только в человеческом, но и в профессиональном (в нашем случае), смысле слова. Именно поэтому, и прежде всего поэтому, возник проект БДТdigital. Я очень надеюсь, что этот проект позволит артистам нашего театра не прекращать свою профессиональную деятельность, позволит нам не потерять друг друга, не потерять своего зрителя. Для меня БДТdigital, в первую очередь, социальный проект. Но я уверен, что пройдет совсем немного времени, и на этом портале начнут возникать настоящие художественные явления».
Проект БДТdigital реализуется при поддержке генерального партнера театра Госкорпорации «Росатом», а также фонда «Друзья БДТ»
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