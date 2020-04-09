Объявлена программа Авиньонского фестиваля

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8 апреля состоялась онлайн-презентация программы 74-го Международного театрального фестиваля в Авиньоне.
Вел презентацию директор Авиньонского фестиваля Оливье Пи. На вопросы журналистов ответили Ингвильд Аспели, Кун Аугустейнен, Бретт Бейли, Фредерик Белье-Гарсия, Жан Беллорини, Серхио Бланко, Али Шарур, Клэр Шевалье, Эмма Данте, Нино де Эльче, Эва Думбия, Виктория Дюамель, Исраэль Гальван, Лисбет Грувез, Летиция Гедон, Лиза Гез, Каори Ито, Оскарас Коршуновас, Жоакен Латарже, Анжелика Лидделл и другие артисты, музыканты и режиссеры.
Важной темой 74-го Авиньонского фестиваля Оливье Пи назвал извечное противоборство Эроса и Танатоса. Как сообщает журнал «Театр», среди участников фестиваля Иво ван Хове со спектаклем «Фрейд» по Сартру и Дмитрис Папаиоанну, который представит новый танцевальный проект. Также в программе «Отелло» Оскараса Коршуноваса, спектакль Оливье Пи «Hamlet à l’impératif!», «Милосердие» Эммы Данте и «Фрагмент женщины» Корнеля Мундруцо по сценарию Каты Вебер.
Полностью программа приводится на сайте Авиньонского фестиваля.
Фестиваль должен пройти с 3 по 23 июля. Отмечается, что команда фестиваля работает и готовит все мероприятия дистанционно. В официальном обращении сказано, что более подробная информация появится в начале мая. Перенесут ли спектакли на другие даты или поменяют формат некоторых событий, будет зависеть от эпидемиологической обстановки во Франции.
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