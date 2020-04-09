Bookmate опубликует неизданный сценарий Улицкой

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С 10 апреля подписчики приложения Bookmate на месяц получат доступ к тексту не публиковавшегося ранее киносценария Людмилы Улицкой «Чума».

Как сообщает пресс-служба Bookmate, онлайн-публикация осуществляется в рамках совместного проекта Bookmate Originals и издательства «Редакция Елены Шубиной».

Киносценарий «Чума» основан на реальных событиях декабря 1939 года, когда в Москве была предотвращена эпидемия чумы.

Людмила Улицкая написала сценарий в 1978 году для поступления на курсы драматурга Валерия Фрида при Доме кино. Фрид отказал начинающему автору с формулировкой: «Вас учить нечему, вы и так все умеете», после чего рукопись пролежала неизданной 42 года.

«Предполагается, что если ружье в первом акте висит на стене, то в последнем оно должно выстрелить. Многие годы я писала разные тексты и… не публиковала, — рассказывает Людмила Улицкая. — И вдруг оказалось, ружье-то стреляет. И не холостыми патронами. Сценарий "Чума", сочиненный очень давно, оказался неожиданно актуальным. Лучше бы этого не было! Но это так... Во время карантина я разбирала книжные шкафы и полки с бумагами, нашла этот сценарий и поняла, что он точнейшим образом подходит к сегодняшней ситуации».

В связи с введением ограничительных мер из-за пандемии коронавируса COVID-19 c 19 марта Bookmate открыл для всех новых читателей бесплатный доступ к своей библиотеке, насчитывающей более миллиона книг на 14 языках. Также на главной странице Bookmate публикуются тематические рекомендации и специальные «карантинные» подборки книг.

«Для всех новых читателей библиотеки по-прежнему открыт бесплатный доступ ко всем книгам и аудиокнигам на 30 дней», — отметили в пресс-службе Bookmate.



























































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