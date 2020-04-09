Bookmate опубликует неизданный сценарий Улицкой

Фотография: от cabinets of curiosities к конвейеру — и обратно
Кирилл Кобрин для Рижской фотобиеннале — 20209 апреля 2020264
С 10 апреля подписчики приложения Bookmate на месяц получат доступ к тексту не публиковавшегося ранее киносценария Людмилы Улицкой «Чума».
Как сообщает пресс-служба Bookmate, онлайн-публикация осуществляется в рамках совместного проекта Bookmate Originals и издательства «Редакция Елены Шубиной».
Киносценарий «Чума» основан на реальных событиях декабря 1939 года, когда в Москве была предотвращена эпидемия чумы.
Людмила Улицкая написала сценарий в 1978 году для поступления на курсы драматурга Валерия Фрида при Доме кино. Фрид отказал начинающему автору с формулировкой: «Вас учить нечему, вы и так все умеете», после чего рукопись пролежала неизданной 42 года.
«Предполагается, что если ружье в первом акте висит на стене, то в последнем оно должно выстрелить. Многие годы я писала разные тексты и… не публиковала, — рассказывает Людмила Улицкая. — И вдруг оказалось, ружье-то стреляет. И не холостыми патронами. Сценарий "Чума", сочиненный очень давно, оказался неожиданно актуальным. Лучше бы этого не было! Но это так... Во время карантина я разбирала книжные шкафы и полки с бумагами, нашла этот сценарий и поняла, что он точнейшим образом подходит к сегодняшней ситуации».
В связи с введением ограничительных мер из-за пандемии коронавируса COVID-19 c 19 марта Bookmate открыл для всех новых читателей бесплатный доступ к своей библиотеке, насчитывающей более миллиона книг на 14 языках. Также на главной странице Bookmate публикуются тематические рекомендации и специальные «карантинные» подборки книг.
«Для всех новых читателей библиотеки по-прежнему открыт бесплатный доступ ко всем книгам и аудиокнигам на 30 дней», — отметили в пресс-службе Bookmate.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:20Объявлена программа Авиньонского фестиваля
16:38Проводится конкурс работ о городской среде во времена пандемии
14:54Bookmate опубликует неизданный сценарий Улицкой
14:05Открылся документальный проект «Настоящий 1945»
12:14Большой театр теряет около 9 млн рублей в день
11:28«Гоголь-центр» покажет «Похороны Сталина» в интернете
Вчера
13:26Перенесены российские концерты Энрике Иглесиаса
12:22Владимир Мартынов пришел на шоу «Начало времени композиторов»
7 апреля 2020
18:06Объявлен короткий список Премии Норы ГальВсе новости
Кирилл Кобрин для Рижской фотобиеннале — 20209 апреля 2020264
Молодые звезды и живые классики: Елена Стихина, Джессика Пратт, «Страсти по Матфею» Ноймайера и 91-летний Блумстедт за дирижерским пультом9 апреля 20201067
Меццо-сопрано Екатерина Губанова — о том, как она месит тесто в Италии8 апреля 20201150
Всемирный фолк от «ДахаБраха», карантинный сборник «Не выходя из дома», электросексуальный рок-н-ролл «Суперкозлов», робот Pharaoh и другие примечательные релизы месяца8 апреля 20201426
К 150-летию со дня рождения Вениамина Петровича Семенова-Тян-Шанского8 апреля 2020903
Балет Монте-Карло, пасхальные фестивали в Берлине и Кракове и сеансы повторного показа8 апреля 20201971
Пандемия — смерть индустрии или полезный стресс-тест? Отвечают продюсеры фестивалей «Дикая мята», Stereoleto и «Усадьба Jazz», основатели «ГлавClub'а» и SAV Entertainment7 апреля 20201973
Болгарский поэт и издатель Георги Борисов о Владимире Шарове7 апреля 20201096
Сергей Гандлевский предлагает такой девиз на сегодня: к живым как к смертным7 апреля 20201843
Египетские храмы, православные соборы, титаны прошлого века и много хорошей музыки7 апреля 20202218
Перед какими выборами и реформами ставит коронавирус догматы христианской церкви? Текст теолога Андрея Шишкова7 апреля 20202872
Поддавки закончились, ты один на один со своими одиночеством, парностью или детностью. Посмотри в глаза своему выбору. Любовь Мульменко — о западне по имени «изоляция»6 апреля 20201773