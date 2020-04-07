Отменен Троицын фестиваль в Зальцбурге

© Salzburger Festspiele

6 апреля организаторы Троицына фестиваля в Зальцбурге объявили о его отмене.

Это вынужденное решение, сообщает сайт Зальцбургского фестиваля, было принято после того, как правительство Австрии запретило в стране все публичные представления до конца июня в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Троицын фестиваль в Зальцбурге должен был пройти с 31 мая по 1 июня. Организаторы предполагали подождать с заявлением о перспективах его проведения до 15 апреля, но запрет массовых мероприятий, введенный канцлером Себастьяном Курцем, не оставил им выбора, отмечается в сообщении.

Организаторы фестиваля выразили сожаление в связи с необходимостью отменить спектакли, запланированные в этом году, и пообещали возместить стоимость билетов всем, кто их уже купил.

На открытии Троицына фестиваля ожидалась премьера новой постановки оперы Доницетти «Дон Паскуале». Партию Норины должна была исполнять Чечилия Бартоли, художественный руководитель фестиваля.

«Это решение разрывает мне сердце, но очевидно одно: здоровье прежде всего! — прокомментировала она отмену фестиваля в своем обращении к зрителям. — Совместно с дирекцией Зальцбургского фестиваля мы уже работаем над захватывающими будущими проектами, и я надеюсь увидеть всех вас снова при первой возможности!»















































































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