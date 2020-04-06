Проект «The Earth Is Flat — Как читать медиа?» представляет серию вебинаров для подростков

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7 апреля начинается серия вебинаров по созданию медиа для подростков в рамках проекта «The Earth Is Flat – Как читать медиа?», который организуют Гёте-Институт в Москве и COLTA.RU.
Воркшопы проекта по медиаграмотности «The Earth Is Flat — Как читать медиа?» прошли в 15 городах России. За это время почти 500 детей под руководством медиатренеров реализовали свои творческие идеи.
Теперь, во время карантина, тренинги проекта выходят в онлайн. Ведущие Ирина Ходырева, Александр Горелов, Ирина Неустроева научат подростков снимать кино на смартфон, делать мультфильмы, записывать подкасты, расскажут про съемку в формате 360° и аэросъемку с помощью дрона. Эти знания помогут ребятам эффективно вести видеоблоги и творчески презентовать себя в соцсетях. Дети могут участвовать в вебинарах вместе с родителями.
Расписание:
7 апреля — Снимаем кино на смартфон (регистрация)
Ведущие Ирина Ходырева и Александр Горелов расскажут, почему создавать видео с помощью смартфона — это круто, поделятся знаниями и приемами из «большого кино», помогут с их помощью снять видео на мобильный телефон, расскажут про полезные приложения для съемки и монтажа.
14 апреля — Как создавать мультфильмы подручными средствами (регистрация)
Ведущая Ирина Неустроева расскажет, при помощи каких программ и устройств снимать мультфильмы, в каких техниках их проще всего создавать, как делать героев и декорации из самых обычных канцелярских товаров и как все эти знания применить дома, снимая мультфильмы для себя или с детьми. Всем участникам вебинара рекомендуется заранее установить на смартфон или планшет приложение «Кукольная мультипликация» или Stop Motion Studio для iOS и Android.
21 апреля — Подкасты своими руками (регистрация)
Ведущая Ирина Ходырева поделится простыми правилами, о которых важно помнить при подготовке подкаста, расскажет про полезные приложения и программы, посоветует, где и как опубликовать свой подкаст в сети.
28 апреля — Видео в формате 360° и аэросъемка с дронов (регистрация)
Ведущий Александр Горелов расскажет, где и зачем снимать видео в формате 360°, объяснит про особенности съемки, покажет аэросъемку с дронов, расскажет, как сделать красивую историю и соблюсти при этом этикет, поделится базовыми правилами успешного полета. Всем участникам вебинара рекомендуется заранее установить на смартфон или планшет приложение YouTube для демонстрации возможностей видео 360°.
Участники вебинаров при желании смогут принять участие в конкурсах по созданию мобильного кино, анимации и подкастов.
Начало всех вебинаров в 19:00, продолжительность: 1–1,5 ч. Участие бесплатное по предварительной онлайн-регистрации.
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