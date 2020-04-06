Еврейский музей покажет фотовыставку о Берлине 1945 года

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С 8 мая по 14 июня в Еврейском музее и центре толерантности в Москве пройдет выставка «Неизвестный Берлин. Май 1945 года». Она откроется на специальном созданном портале, кураторские видеоэкскурсии будут размещены на сайте и в социальных сетях музея.
Как только ситуация изменится, музей откроет постоянную экспозицию и выставку «Неизвестный Берлин. Май 1945 года» для посетителей, сообщает сайт Еврейского музея.
На выставке, приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, будут представлены более 80 ранее не публиковавшихся работ фронтовых фотографов Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга.
Уникальные фотографии Берлина — здание Рейхстага, Бранденбургские ворота, район Карлсхорст, где была подписана капитуляция, — а также фотохроника заседания Военного Совета перед взятием Берлина в экспозиции будут дополнены кинохроникой из Красногорского архива кинофотодокументов.
Илья Аронс (1910–1983) в числе преподавателей и студентов ВГИКа ушел добровольцем в Народное ополчение Москвы, участвовал в боях, был награжден орденом Красного знамени, и дошел до Берлина. На его снимках маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, кинооператор Роман Кармен и поэт Константин Симонов, встреча на Эльбе и репортажные фотографии улиц Берлина весной 1945 года.
Оператор Валерий Гинзбург (1925–1998) ушел добровольцем на фронт, был ранен и вернулся в Москву, в 1945 году был направлен от ВГИКа в Берлин разбирать материалы берлинской киностудии. Именно тогда он сделал снимки разрушенного Берлина.
Материалы к выставке предоставлены наследниками из личных архивов Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга.
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