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«Флакон» объявил open call «Про вирус»

News_detailed_picture© «Флакон»

Пространство «Флакон» проводит открытый конкурс на создание произведений современного искусства как реакции на пандемию коронавируса COVID-19. К участию приглашаются художники, дизайнеры, программисты, музыканты и ученые.

«Сейчас человечество переживает событие, которое не может быть проигнорировано никем. Мир, который так сильно был поглощен социализацией, вынужден изолироваться, страны закрывают свои границы, мир полностью уходит в онлайн-пространство. Как изменится мир после катастрофы, что меняется в обществе уже сейчас, что изменилось в вас? Как сохранить гуманистические идеалы в мире, где ими с легкостью пренебрегают, в какой момент они должны выйти на первый план?»

Над этими вопросами предлагают задуматься организаторы конкурса. Они ждут от его участников художественные высказывания, посвященные тому, как пандемия изменит нас, общество и мир вокруг.

Конкурсные произведения могут быть выполнены в свободной технике, реализация художественного высказывания также может быть любой. Произведения должны отвечать следующим критериям:

— принимаются только новые работы;
— объемность освещения проблемы;
— понимание процесса реализации.

Для того, чтобы подать заявку на участие в конкурсе «Про вирус», нужно до 13 апреля заполнить онлайн-анкету, приложив к ней CV/портфолио, техническое и концептуальное описание проекта, а также обоснование (до 1800 знаков) его ценности для широкой аудитории.






























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