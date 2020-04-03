«Голос разума» откроет онлайн-программу кинотеатра «Пионер»

© Кинотеатр «Пионер»

6 апреля кинотеатр «Пионер» запускает публичную онлайн-программу и ее первый проект «Голос разума» – еженедельный цикл встреч с экспертами.

Присоединиться к дискуссиям проекта можно будет в инстаграме кинотеатра «Пионер». Анонсы будет появляться на сайте «Пионера» и в его аккаунтах в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

Спикеры:

Оксана Мороз — креативный директор фонда Егора Гайдара, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС, доцент факультета УСКП МВШСЭН, Director of Studies научного бюро цифровых гуманитарных исследований CultLook.

Илья Красильщик — журналист, редактор, издатель, менеджер международных проектов компании «Яндекс». Ранее работал главным редактором «Афиши» (2008–2013) и издателем интернет-издания «Медуза» (2014–2018).

Роман Волобуев — журналист, кинокритик, сценарист. Переводил с английского для журнала «Ровесник», работал фоторепортером в газете «Вечерняя Москва», корреспондентом отдела расследований «Общей газеты» и спецкором «Литературной газеты». Кинообозреватель газеты «Известия» (1999), журналов Premiere (2001), FHM и GQ (2002), газеты «Ведомости». С 2004 по 2012 — редактор журнала «Афиша». Дебютировал в режиссуре фильмом «Холодный фронт» (2016).

На первой встрече 6 апреля куратор публичной программы кинотеатра «Пионер» Сергей Сдобнов поговорит с Оксаной Мороз. Темы для обсуждения:

Как карантин повлиял на наше поведение в сети?

Что нас волнует, кроме прогнозов и хороших новостей о настоящем в социальных сетях?

Как преодолеть зависимость от зума, чатов и онлайн-коммуникации?

Как мы будем относиться к технологиям, когда выйдем с карантина?

Следующий выпуск «Голоса разума» состоится 8 апреля. В нем Илья Красильщик расскажет, как карантин повлиял на доставку еды. Темы для обсуждения:

Какие есть проблемы у сервисов доставки еды во время карантина и как можно им помочь?

Как не бояться курьеров и кто сейчас ими работает?

Как в Яндекс Лавке работает служба поддержки?

Что ждет службы доставки в мае?

10 апреля выпуск будет посвящен режиссеру Роману Волобуеву и его новому сериалу «Последний министр». Темы для обсуждения:

Почему сейчас начали снимать юмористические сериалы о политике?

Что случилось с политическимитв-шоу в России?

Почему «Последний министр» похож на «Страдающее средневековье»?





















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