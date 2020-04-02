Центр Вознесенского начинает трансляции кинопоказов-лекций Евгения Майзеля

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Сегодня, 2 апреля, Центр Вознесенского проведет трансляцию первого кинопоказа и лекции киноведа Евгения Майзеля из цикла, посвященного независимому российскому кинематографу 2010-х годов.
Как сообщают организаторы, в цикле «Русское поле экспериментов. Дебюты десятых годов» Евгений Майзель расскажет о пяти коротких метрах, представляющих независимый молодой российский кинематограф; кинематограф, развивающий киноязык, меняющий общепринятые практики и представления о художественной форме. Это фильмы и режиссеры, побывавшие на многих больших и престижных фестивалях, но по-прежнему известные скорее специалистам.
Расписание:
2 апреля в 19:30 — Лекция и обсуждение фильма «Святый Боже» Владлены Санду
Автобиографический рассказ об эвакуации из межвоенного Грозного в 1998 году, минималистичный, шокирующий и не похожий ни на что из виденного вами ранее.
9 апреля в 19:30 — Лекция и обсуждение фильма «Свояси» Дениса Колерова
Сюрреалистический опус самого талантливого ученика Аллы Суриковой, по совместительству сопродюсера многих фильмов Аксиньи Гог. Рассказ о близости между людьми и о тотальном одиночестве каждого.
16 апреля в 19:30 — Лекция и обсуждение фильма «Восемь картин из жизни Насти Соколовой» Владлены Санду и Алины Котовой
Отобранная в конкурс Роттердамского фестиваля картина о вхождении во взрослую жизнь современного молодого человека. «Легко ли быть молодым» эпохи зрелого путинизма.
23 апреля в 19:30 — Лекция и обсуждение фильма «Смерть Меня» Михаила Максимова
Opus magnum самого глубокомысленного медиа-художника нынешней России, инженера нечеловеческих душ и певца родных гробов. Фильм-головоломка, участник конкурсной программы фестиваля в Локарно.
30 апреля в 19:30 — Лекция и обсуждение фильма «Красиво жить» Ярослава Лебедева
Каурисмяки по-русски от дебютанта 2019 года. Урбанистический дендизм и искусство проведения досуга по-мужски.
После регистрации на лекцию, Центр Вознесенского будет отправлять ссылки на закрытый просмотр фильмов, чтобы участники смогли посмотреть картины до их обсуждения.
Евгений Майзель — писатель, киновед, член ФИПРЕССИ и Гильдии киноведов и кинокритиков РФ, редактор журнала «Искусство кино», автор журнала «Сеанс», преподаватель Московской школы нового кино, программный директор международного кинофестиваля «Московская премьера», консультант ряда российских и европейских кинофестивалей.
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