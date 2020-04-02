Центр Вознесенского начинает трансляции кинопоказов-лекций Евгения Майзеля

© Центр Вознесенского

Сегодня, 2 апреля, Центр Вознесенского проведет трансляцию первого кинопоказа и лекции киноведа Евгения Майзеля из цикла, посвященного независимому российскому кинематографу 2010-х годов.

Как сообщают организаторы, в цикле «Русское поле экспериментов. Дебюты десятых годов» Евгений Майзель расскажет о пяти коротких метрах, представляющих независимый молодой российский кинематограф; кинематограф, развивающий киноязык, меняющий общепринятые практики и представления о художественной форме. Это фильмы и режиссеры, побывавшие на многих больших и престижных фестивалях, но по-прежнему известные скорее специалистам.

Расписание:

После регистрации на лекцию, Центр Вознесенского будет отправлять ссылки на закрытый просмотр фильмов, чтобы участники смогли посмотреть картины до их обсуждения.

Евгений Майзель — писатель, киновед, член ФИПРЕССИ и Гильдии киноведов и кинокритиков РФ, редактор журнала «Искусство кино», автор журнала «Сеанс», преподаватель Московской школы нового кино, программный директор международного кинофестиваля «Московская премьера», консультант ряда российских и европейских кинофестивалей.















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