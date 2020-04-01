Фирма «Мелодия» запустила «Музыкальный антивирус»

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В обстановке усиления мер по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 редакторы фирмы «Мелодия» составили два специальных онлайн-плейлиста под общим названием «Музыкальный антивирус».
Как сообщает пресс-служба фирмы «Мелодия», плейлисты можно слушать в приложении Apple Music.
Первый из них называвается «Музыкальный антивирус — 1».
«Пассакалия Шостаковича и Аллеманда Баха, похоронные марши Бетховена и Малера, медленные части моцартовских концертов, скорбные элегии Грига, Рахманинова, Чайковского... Как ни странно, эта музыка действительно способна укрепить стойкость духа и с внутренним спокойствием и без потерь пройти испытание карантином. Слушая финальные такты "Лебединого озера", закройте глаза и представьте умиротворяющую картину начинающегося рассвета», — говорится в сообщении пресс-службы.
Составители плейлиста «Музыкальный антивирус — 2» предлагают «скрасить режим всеобщей самоизоляции легкими порхающими мелодиями, бодрыми маршами, яркими, солнечными сочинениями композиторов-классиков: "Маленькая ночная серенада" Моцарта, "Свадебный марш" Мендельсона, "Танец с саблями" Хачатуряна, дерзновенная радость "ребенка богов – Прокофьева", стремительный свинг Александра Цфасмана, сочный неофольклоризм "русских песен" Владимира Рябова...».
В «Музыкальном антивирусе» представлены записи Святослава Рихтера, Марии Юдиной, Мстислава Ростроповича, Михаила Плетнева, Владимира Крайнева, Николая Луганского, Алексея Гориболя, Полины Осетинской, Антона Батагова, Людмилы Берлинской, Даниила Крамера, Константина Волостнова, Александра Загоринского, Дмитрия Маслеева, Артема Дервоеда, Рудольфа Баршая, Саулюса Сондецкиса, Кирилла Кондрашина, Евгения Светланова, Геннадия Рождественского, Валерия Гергиева и других музыкантов.
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