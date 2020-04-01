Байройтский фестиваль перенесли на 2021 год

31 марта организаторы Байройтского фестиваля объявили о решении отложить его проведение до следующего года в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Как сообщает сайт фестиваля, в программе 2021 года к запланированной ранее новой постановке «Летучего голландца» добавятся возобновленные постановки «Тангейзера», «Нюрнбергских мейстерзингеров» и «Лоэнгрина» и три концертных исполнения «Валькирии».

Новая постановка оперной тетралогии «Кольцо нибелунга», которую должны были осуществить этим летом в Байройте Пиетари Инкинен и Валентин Шварц, перенесена на 2022 год.

Также сообщается, что билеты на фестиваль 2020 года можно будет использовать в 2021 году. В ближайшие недели кассы Байройта свяжутся со всеми, купившими билеты на фестиваль.

«Будучи горячим поклонником Байройтского фестиваля и музыки Рихарда Вагнера, я очень сожалею, что в этом году мы будем лишены удовольствия присутствовать на концертах на Зеленом холме», — заявил министр культуры Баварии Бернд Зиблер, назвав отмену фестиваля большая потерей для культурной жизни.























































































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