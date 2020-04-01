Байройтский фестиваль перенесли на 2021 год

«Час места». 21 августа 2016 года
Премьера видеопроекта Ивана Николаева, Алены Старостиной и Павла Пряжко. Часть III1 апреля 2020321
31 марта организаторы Байройтского фестиваля объявили о решении отложить его проведение до следующего года в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Как сообщает сайт фестиваля, в программе 2021 года к запланированной ранее новой постановке «Летучего голландца» добавятся возобновленные постановки «Тангейзера», «Нюрнбергских мейстерзингеров» и «Лоэнгрина» и три концертных исполнения «Валькирии».
Новая постановка оперной тетралогии «Кольцо нибелунга», которую должны были осуществить этим летом в Байройте Пиетари Инкинен и Валентин Шварц, перенесена на 2022 год.
Также сообщается, что билеты на фестиваль 2020 года можно будет использовать в 2021 году. В ближайшие недели кассы Байройта свяжутся со всеми, купившими билеты на фестиваль.
«Будучи горячим поклонником Байройтского фестиваля и музыки Рихарда Вагнера, я очень сожалею, что в этом году мы будем лишены удовольствия присутствовать на концертах на Зеленом холме», — заявил министр культуры Баварии Бернд Зиблер, назвав отмену фестиваля большая потерей для культурной жизни.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
21:02Коллектив «Ведомостей» поддержал смену главреда
17:58Отменен Эдинбургский фестиваль
15:49Третьяковка выложила в свободный доступ фотоархив 47 выставок
15:13Начался марафон на онлайн-платформе «Академия Пушкинского»
14:24Фирма «Мелодия» запустила «Музыкальный антивирус»
13:58Премия «ЛибМиссия» продлевает срок приема заявок
13:28Отложен конкурс Grand Piano Competition
12:20Объявлены победители конкурса молодых композиторов «Партитура»
11:27Байройтский фестиваль перенесли на 2021 годВсе новости
Премьера видеопроекта Ивана Николаева, Алены Старостиной и Павла Пряжко. Часть III1 апреля 2020321
Дневники Семена Ласкина, его коллекция картин и мистический роман о художниках 1930-х1 апреля 2020447
Герои нового русского рока из Новосибирска рассказывают, в чем их идентичность1 апреля 2020342
Два варианта одного текста, написанные с разницей в два дня Анастасией Усачевой1 апреля 20201281
«Баядерка» из Перми, праздник барокко от Опера Комик и день рождения Рахманинова1 апреля 20201703
На 87-м году жизни в своем поместье под Краковом умер Кшиштоф Пендерецкий31 марта 20201798
Премьера видеопроекта Ивана Николаева, Алены Старостиной и Павла Пряжко. Часть II31 марта 2020724
Лекция известного аналитика начинает цикл видеобесед с легендарными экспертами в сфере медиа. Смотрите — и обсуждайте ее в этот четверг с Василием Гатовым31 марта 20201506
«Фиделио» из Милана, «Тристан и Изольда» из Рима и виртуальная экскурсия по Пермскому театру оперы и балета31 марта 20202052
К 70-летию Ивана Ахметьева31 марта 20201444
Рок-н-ролл, виски, опасные красотки и немного слез в песнях таинственного музыканта из Минска30 марта 20201578
Премьера видеопроекта Ивана Николаева, Алены Старостиной и Павла Пряжко. Часть I30 марта 20201301