InLiberty запускает онлайн-курс, посвященный фандрайзингу в культурных проектах

8 апреля начнутся занятия трехдневного онлайн-курса о фандрайзинге в культурных проектах, организованного просветительским проектом InLiberty.

Онлайн-курс «Фандрайзинг. Как находить деньги на культурные проекты, дружить со спонсорами и зарабатывать больше» с конференциями в Zoom и индивидуальными заданиями позволит пройти все стадии поиска спонсора для культурного проекта — от идеи и подготовки до переговоров и питчинга.

Ведущая курса — Юлия Чернова, фандрайзер с многолетним опытом, сооснователь v confession agency (среди партнеров — «Гараж», «Стрелка», ММОМА, ярмарка Cosmoscow, фестиваль Context). Помогать ей будет культурный менеджер Ася Кейпс-Бачелис (British Film Institute, Carroll/Fletcher Gallery, Scope Art Fair).

«Мы живем в мире с огромным числом культурных событий и видим, что бизнес научился поддерживать культурные проекты, а культурные проекты — получать спонсорскую поддержку. Но сам поиск спонсоров, создание и развитие отношений с ними — все это по-прежнему кажется нам результатом везения, а не профессионализма. Это не так — фандрайзингу можно научиться», — говорит Юлия Чернова.











































































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