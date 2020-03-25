Транссибирский арт-фестиваль переходит в онлайн

© Новосибирская филармония / YouTube

25 и 26 марта пройдут трансляции первых концертов VII Транссибирского арт-фестиваля, закрытых для посещения из-за пандемии коронавируса COVID-19.

О том, что запланированные на март концертные программы Транссибирского Арт-фестиваля переводятся в формат интернет- и ТВ-трансляций, сообщило 24 марта правительство Новосибирской области.

«Меры приняты в соответствии с приказом министерства культуры Новосибирской области о противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Сегодня, 25 марта, в исполнении Вадима Репина (скрипка), Александра Бузлова (виолончель), Полины Осетинской (фортепиано) и Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Михаила Татарникова прозвучат Концерт для скрипки, фортепиано и виолончели с оркестром и Пятая симфония Бетховена.

26 марта Вадим Репин и Александр Бузлов выступят с Андреем Коробейниковым (фортепиано). В программе концерта Фортепианное трио №2 Брамса и Трио №2 для скрипки, виолончели и фортепиано «Памяти И.И. Соллертинского» Шостаковича.

Трансляции состоятся на YouTube-канале Новосибирской филармонии и на телеканале ОТС, начало в 21:00 нск.

VII Транссибирский арт-фестиваль открылся 21 марта в Государственном концертном зале имени А.М. Каца концертной программой «Па-де-де на пальцах и для пальцев» с участием филармонического камерного оркестра, Светланы Захаровой и Вадима Репина. Второй этап фестиваля, в который входят концертные программы с участием зарубежных исполнителей, предварительно перенесен на осень 2020 года.































































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