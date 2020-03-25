InLiberty запустил программу онлайн-семинаров для тех, кто сидит на карантине

Просветительский проект InLiberty анонсировал программу «Карантин с InLiberty» – серию еженедельных онлайн-семинаров, посвященных актуальным вопросам современного общества: как оно устроено, как необратимо меняется, чего боится, к чему стремится и как переживает вызовы глобальных изменений.

Программа дискуссий разделена на семь крупных тем, каждую из которых будет вести один из кураторов InLiberty.

Актуальные моральные и этические дилеммы разберет журналист и ведущий подкаста «Так вышло» Андрей Бабицкий, Кирилл Мартынов поделится советами классических философов для счастливой жизни, вопросы смерти и умирания обсудит социальный антрополог Сергей Мохов, философ Арсений Куманьков расскажет про устройство справедливости, наши представления о «других» изучит социолог Дмитрий Рогозин, политолог Михаил Комин прояснит устройство власти, а познанием человеческой личности займется философ Анна Винкельман.

Занятия не похожи на лекции и вебинары: они предполагают сочетание разных дискуссионных форматов, в которые под руководством тренера будут вовлечены все участники семинара. Каждая встреча в приложении Zoom будет посвящена одному сложному вопросу, ответы на который предстоит найти коллективно.

Сейчас на сайте InLiberty опубликованы темы занятий на месяц вперед, ближайший семинар «Может ли врач уйти на карантин?» состоится 6 апреля. Стоимость билета на любую из встреч составляет 1000 рублей.



































































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