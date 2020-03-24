Умерла Лючия Бозе

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23 марта в Сеговии в возрасте 89 лет умерла итальянская киноактриса Лючия Бозе.
Как сообщает El Mundo, причиной смерти стала болезнь, вызванная коронавирусом COVID-19.
Лючия Бозе родилась в 1931 году в Милане, в 1947 году стала победительницей конкурса красоты «Мисс Италия», в 1950 году дебютировала в кино, снявшись у Джузеппе де Сантиса в фильме «Нет мира под оливами» (Non c'è pace tra gli ulivi), в том же году исполнила главную роль в картине Микеланджело Антониони «Хроника одной любви» (Cronaca di un amore).
В первой половине 1950-х актриса снялась в полутора десятках фильмов, среди которых «Рим, 11 часов» (Roma ore 11, 1952) де Сантиса, «Дама без камелий» (La signora senza camelie, 1953) Антониони и «Смерть велосипедиста» (Muerte de un ciclista, 1955) Хуана Антонио Бардема. В 1955 году Лючия Бозе вышла замуж за испанского матадора Луиса Мигеля Домингина и решила посвятить себя семье.
Вернувшись в кино в конце 1960-х годов, Лючия Бозе снялась в «Сатириконе» (Fellini Satyricon, 1969) Федерико Феллини и «Под знаком Скорпиона» (Sotto il segno dello scorpione, 1969) Паоло и Витторио Тавиани. Позже снималась во второстепенных ролях у Маргерит Дюрас, Лилианы Кавани, Педро Альмодовара, Франческо Рози и других режиссеров.
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