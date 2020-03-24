Театр на Малой Бронной запускает онлайн-проект

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Московский драматический театр на Малой Бронной и Фонд поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса объявили о запуске онлайн-проекта БрON Air.

Как сообщает пресс-служба театра, зрителей ждут лекции ведущих театроведов и историков театра, а также беседы и встречи на актуальные темы современного искусства.

«В эти дни многие театры стараются тем или иным способом компенсировать зрителям невозможность пойти на спектакль. Получить впечатления. Организованы трансляции записей спектаклей. Актеры театров выкладывают видео о том, как они проводят время. Читают рассказы и стихи. Мне ужасно нравится эта активность, — говорит художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов. — Театр на Бронной так же будет поддерживать живую связь с нашими зрителями. Но мы не будем предлагать видеотрансляции наших спектаклей. Есть у меня личное такое убеждение, что в театр нужно ходить. А пока такой возможности нет – надо театр изучать».

Лекции будут проводиться в прямом эфире на социальных платформах Театра на Малой Бронной в Facebook, Instagram и «ВКонтакте». Записи будут доступны на YouTube-канале театра.

Расписание:

24 марта — лекции профессора РГГУ, историка и искусствоведа Вадима Гаевского «Кто поставил «Короля Лира»?» и «Дом режиссера Эфроса».

25 марта — Разговор в прямом эфире с художественным руководителем Театра на Бронной Константином Богомоловым.

26 марта – (прямой эфир) лекция театрального критика, доцента Школы-студии МХАТ, кандидата искусствоведения Павла Руднева «Театр как сновидение: Флоренский, Волошин, Арто, психоанализ, сюрреализм и современная режиссура».

27 марта — (прямой эфир) лекция профессора РАТИ-ГИТИС, доктора искусствоведения Алексея Бартошевича «Питер Брук. Его жизнь в искусстве».

28 марта — лекция театрального критика Ольги Федяниной «Актер в театре ХХI века: новая старая профессия».

29 марта — прямой эфир! лекция театрального критика, главного редактора журнала «Театр» Марины Давыдовой «Три важнейшие революции, случившиеся в современном театре».

Начало лекций в 20:00.











































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