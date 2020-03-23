Владимир Потанин пожертвует миллиард рублей российским НКО и музеям

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Сегодня, 23 марта, Благотворительный фонд Владимира Потанина объявил о решении в ситуации пандемии коронавируса COVID-19 выделить 1 млрд рублей российским некоммерческим организациям, которые помогают социально незащищенным гражданам, а также российским музеям.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу фонда.
Благотворительный фонд Владимира Потанина, 20 лет поддерживающий проекты в области образования и культуры, отметили в пресс-службе, впервые изменил свою стратегию, чтобы помочь НКО, которые защищают интересы самых социально незащищенных, уязвимых групп граждан страны: многодетных семей, пожилых людей, людей с инвалидностью и ограничениями здоровья, детей без родительской опеки, бездомных, пациентов ПНИ и домов престарелых.
«В сегодняшней ситуации существенно увеличилась нагрузка на некоммерческие организации. Им приходится оперативно перестраиваться, а традиционные фандрайзинговые инструменты становятся сейчас недоступными. Оказывая поддержку НКО, мы вносим свой вклад в глобальную борьбу за преодоление кризисных последствий — люди, попавшие в тяжелую ситуацию, не останутся без помощи. Уверен, что эти дополнительные ресурсы помогут НКО не только пройти через кризис, но и в долгосрочной перспективе», — говорит Владимир Потанин.
Фонд Владимира Потанина запускает два грантовых конкурса: «Общее дело» и «Новое измерение».
Грантовый конкурс «Общее дело» проводится в двух номинациях: «НКО. Технологии эджайл» и «Музеи. Новая форма». Прием заявок на конкурс начнется не позднее 25 марта. Размер гранта — до 1 млн рублей. Фонд будет принимать заявки и подводить итоги ежемесячно в течение семи месяцев, с марта по сентябрь 2020 года.
Грантовый конкурс «Новое измерение» начнется не позднее 31 марта. Он адресован крупным инфраструктурным организациям, которые работают в момент пандемии с наиболее уязвимыми социальными группами, с пожилыми людьми, пациентами психоневрологических интернатов и домов престарелых, бездомными, с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Размер грантов — до 10 млн рублей. Общий грантовый фонд составляет 500 млн рублей.
«Поскольку общий бюджет антивирусного проекта вдвое превышает обе грантовые программы, у нас есть возможность быстро реагировать на ситуацию, при необходимости изменять сроки и формат проектов, — прокомментировала председатель совета фонда Владимира Потанина Лариса Зелькова. — Мы специально выбрали стратегию поддержки не конкретным людям и проектам, а большим системным организациям, для того чтобы сделать помощь наиболее эффективной».
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